Учитель создала гуманитарный фонд в Мариуполе и помогла выживавшим в подвалах 21 июня, 14:38 Инна Лобода-Солдатенко организовала гуманитарный центр в Мариуполе. Обложка © Life.ru

Учительница Инна Лобода-Солдатенко организовала в апреле 2022 года в родном Мариуполе гуманитарный центр помощи нуждающимся, когда город ещё был под контролем украинских войск и жители выживали в подвалах домов. Своей историей она поделилась на форуме "Женщины Донбасса", проект создан телеведущей Юлией Барановской.

Инна Лобода-Солдатенко организовала гуманитарный центр в Мариуполе. Видео © Life.ru

"Через месяц после начала специальной военной операции Инна решила вернуться в родной Мариуполь. В голове была одна мысль: нужно выжить, нужно помогать другим, чтобы и мои дети остались в живых. Так и получилось", — рассказывается на сайте мероприятия.

В подвалах разрушенных домов ей попадались старики, которых бросили родственники, а также семьи с малышами. Женщина никогда не забудет, как жители получали хлеб и делили его на маленькие кусочки сначала между детьми, а потом брали сами. Российские войска освободили Мариуполь в мае 2022 года, но Инна продолжала свою волонтёрскую деятельность.

Она смогла провести перепись жителей, наладить адресную помощь, чтобы не просто выдавать продукты по расписанию, а сделать так, чтобы каждому досталось. Теперь под её руководством действует огромный гуманитарный центр, который уже реализовал не один проект. Она поблагодарила Барановскую за гумпомощь, отметив, что это была большая поддержка для мариупольцев.

Ранее сообщалось, что в селе Толстовка Амурской области женский совет одной из воинских частей изготовил более 500 упаковок сухого душа для солдат, находящихся на передовой в зоне спецоперации. Каждый набор помещён в герметичный пакет, который удобен в хранении, использовании и транспортировке.

Авторы Татьяна Миссуми