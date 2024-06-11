Пенсионерка из Хабаровска отправилась на СВО, чтобы кормить солдат в госпитале

Пенсионерка Любовь Степановна отправилась из Хабаровска в Луганск, чтобы стать волонтёром на СВО. Как сама 75-летняя женщина рассказала телеграм-каналу SHOT, она устроилась в госпиталь, чтобы кормить солдат.

По словам пенсионерки, она давно хотела поехать в прифронтовую зону, однако долго не говорила об этом родным. Втайне прошла медкомиссию и, только когда собрала чемодан, рассказала детям и внукам, что уезжает в Луганск. Впрочем, напрасно волновалась. Родные приняли её решение, поддержали и сказали, что гордятся.

"Я начала думать, что могу сделать для России. Я люблю свою Родину. Ну вот придумала. Моё дело — вот солдаты. Чтобы они были здоровы", — призналась пенсионерка.

Пенсионерка из Хабаровска Любовь Степановна приехала из Хабаровска в Луганск, чтобы стать волонтёром на СВО. Видео © SHOT

Сейчас Любовь Степановна работает помощником повара в госпитале, готовит еду для солдат, проводя на ногах по шесть часов в день, и ждёт наступления победы.