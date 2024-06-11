Четвероклассник из Бурятии потратил накопленные на велосипед деньги на нужды СВО

Четвероклассник Володя из Улан-Удэ целый год копил на новый велосипед, но, оказавшись так близко к заветной покупке, школьник предпочёл иначе использовать свои деньги и решил помочь бойцам в зоне спецоперации. Об этом пишет SHOT.

Мальчик подарил бойцам СВО коллиматорный прицел. Видео © Telegram / SHOT

Родители каждый раз награждали Володю за хорошие отметки в школе. Пятёрка — 100 рублей, четвёрка — 50. Мальчик мечтал приобрести новый велосипед и собрал 18 тысяч рублей за год прилежной учёбы. Пока он копил деньги, к нему пришла мысль о том, что велосипед может ещё подождать, а вот помощь бойцам СВО нужна уже прямо сейчас.

В итоге школьник потратил все накопленные деньги на коллиматорный прицел и крепление к нему. Родственники мальчика вышли на волонтёров Народного фронта, которые организовали для него встречу с участником спецоперации. Командир орудия гаубичной самоходно-артиллерийской батареи был очень признателен пареньку за желание помочь. В ответ он подарил Володе настоящую военную бейсболку и балаклаву.