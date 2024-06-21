Врач назвала одно простое действие, которое поможет избежать тромбоза

Чтобы избежать тромбоза, нужно пить больше воды. Достаточное количество жидкости в организме не позволит крови сгущаться. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на слова врача-кардиолога "СМ-клиники" Дарины Курбановой.

Специалист уточнила, что тромб может с лёгкостью оторваться и перекрыть движение к внутренним органам — это, в свою очередь, приведёт к смерти. Поэтому важно следить за водным балансом и помнить о том, что минимальное количество потребления воды — полтора литра в сутки.

"Вторым немаловажным фактором является двигательная активность: избегайте длительного нахождения в вертикальном положении, а также в положении сидя. Старайтесь выполнять лёгкую разминку каждые 40–50 минут", — советует врач.

Важно также следить за своим состоянием в тёплое время года. Организм гипертоников может по-разному отреагировать на жару. Врач советует не только пить больше жидкости, но ещё и избегать палящего солнца.