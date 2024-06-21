"Настоящая любовь у него есть": Экстрасенс раскрыла обман на шоу с Константином Гецати

Участие аланского провидца Константина Гецати в шоу "Невеста. Экстра любовь" было бессмысленным, ведь на самом деле его сердце уже давно занято. В этом уверена экстрасенс Дарья Миронова. По её словам, обаятельный брюнет из магического шоу решил снова засветиться на ТНТ, чтобы поднять медийные охваты и сделать так, чтобы его имя было на слуху.

"Настоящая любовь у него есть. По крайней мере, я это точно знаю. Просто он её прячет и не показывает. Для него это закрытая тема", — заявила собеседница "Вечерней Москвы".

По мнению Мироновой, Константин Гецати предвидел, чем закончится финал шоу, и точно знал, что он не повлияет на его текущие отношения, потому и решил вернуться на экраны уже в амплуа холостяка.