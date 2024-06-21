"Настоящая любовь у него есть": Экстрасенс раскрыла обман на шоу с Константином Гецати
Экстрасенс Миронова считает, что медиум Гецати пошёл на шоу про любовь ради пиара
Обложка © Невеста. Экстра любовь / Rutube
Участие аланского провидца Константина Гецати в шоу "Невеста. Экстра любовь" было бессмысленным, ведь на самом деле его сердце уже давно занято. В этом уверена экстрасенс Дарья Миронова. По её словам, обаятельный брюнет из магического шоу решил снова засветиться на ТНТ, чтобы поднять медийные охваты и сделать так, чтобы его имя было на слуху.
"Настоящая любовь у него есть. По крайней мере, я это точно знаю. Просто он её прячет и не показывает. Для него это закрытая тема", — заявила собеседница "Вечерней Москвы".
По мнению Мироновой, Константин Гецати предвидел, чем закончится финал шоу, и точно знал, что он не повлияет на его текущие отношения, потому и решил вернуться на экраны уже в амплуа холостяка.
Ранее Life.ru рассказывал, чем закончился финал шоу "Невеста. Экстра любовь". Константину Гецати предстояло сделать выбор между двумя красавицами: Ольгой Меганской и Валерией Некрасовой. Каждая из девушек очень привлекательная и интересная, неудивительно, что холостяк хотел обеих, но оставить можно было только одну. Кажется, такой вариант Гецати не устраивал — и он решил отправить домой всех. Самое обидное, что телезрителям не дали никаких объяснений и Константин просто молча ушёл из кадра, не сказав ни слова о своём решении. Как на это отреагировали сами обманутые "невесты", читайте здесь.