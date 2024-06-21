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21 июня, 16:18

Житель Пермского края сжёг четыре машины, пытаясь слить бензин

Житель Пермского края сжёг четыре машины, пытаясь слить бензин. Фото © Telegram / МЧС России

Житель Пермского края сжёг четыре машины, пытаясь слить бензин. Фото © Telegram / МЧС России

Житель города Добрянки Пермского края получил наказание за то, что спалил четыре машины, пытаясь слить бензин из чужого автомобиля. Инцидент произошёл в сентябре 2023 года, а на днях 21-летний горожанин был осуждён за уничтожение имущества по неосторожности.

Житель Пермского края сжёг четыре машины, пытаясь слить бензин. Фото © Telegram / МЧС России

Житель Пермского края сжёг четыре машины, пытаясь слить бензин. Фото © Telegram / МЧС России

"Мужчина в тёмное время попытался слить бензин из автомобиля. Он зажёг зажигалку возле открытого бензобака, в результате чего произошло возгорание горючих материалов. Огонь уничтожил четыре автомобиля. Владельцам транспортных средств причинён крупный материальный ущерб", цитирует Ura.ru сообщение ГУ МЧС по Пермскому краю.

Установить злоумышленника в рамках расследования помогли сотрудники ГУ МЧС по Прикамью. Суд приговорил добрянца к 300 часам обязательных работ.

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А ранее Life.ru рассказывал, как в Архангельске трое первоклассников нашли во дворе подушку и подожгли её в подвале жилой двухэтажки. Огонь быстро распространился по деревянному зданию, однако жильцов удалось спасти.

Александра Вишнякова
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