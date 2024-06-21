Житель города Добрянки Пермского края получил наказание за то, что спалил четыре машины, пытаясь слить бензин из чужого автомобиля. Инцидент произошёл в сентябре 2023 года, а на днях 21-летний горожанин был осуждён за уничтожение имущества по неосторожности.

Житель Пермского края сжёг четыре машины, пытаясь слить бензин. Фото © Telegram / МЧС России

"Мужчина в тёмное время попытался слить бензин из автомобиля. Он зажёг зажигалку возле открытого бензобака, в результате чего произошло возгорание горючих материалов. Огонь уничтожил четыре автомобиля. Владельцам транспортных средств причинён крупный материальный ущерб", — цитирует Ura.ru сообщение ГУ МЧС по Пермскому краю.

Установить злоумышленника в рамках расследования помогли сотрудники ГУ МЧС по Прикамью. Суд приговорил добрянца к 300 часам обязательных работ.