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22 июня, 03:32

UKMTO: В Аденском заливе рядом с торговым судном прогремели взрывы

В Аденском заливе недалеко от торгового судна раздались взрывы. Об этом в соцсети X заявила пресс-служба ВМС Великобритании (UKMTO). Всё случилось примерно в 233 километрах к востоку от города Аден в Йемене.

"Экипаж в безопасности, и судно направляется в следующий порт захода", — указано в публикации.

Представители UKMTO также посоветовали остальным судам не терять бдительность и, если вдруг случится что-то подозрительное, немедленно сообщить об этом в организацию.

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Ранее в Красном море затонуло атакованное 12 июня недалеко от портового города Ходейда в Йемене торговое судно. До этого британская компания Ambrey сообщала, что речь идёт о принадлежащем предприятию из Греции грузовом судне Tutor.

Обложка ©

Unsplash / Michael Held

Анатолий Симоненко
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