UKMTO: В Аденском заливе рядом с торговым судном прогремели взрывы

В Аденском заливе недалеко от торгового судна раздались взрывы. Об этом в соцсети X заявила пресс-служба ВМС Великобритании (UKMTO). Всё случилось примерно в 233 километрах к востоку от города Аден в Йемене.

"Экипаж в безопасности, и судно направляется в следующий порт захода", — указано в публикации.

Представители UKMTO также посоветовали остальным судам не терять бдительность и, если вдруг случится что-то подозрительное, немедленно сообщить об этом в организацию.