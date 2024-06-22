UKMTO: В Аденском заливе рядом с торговым судном прогремели взрывы
В Аденском заливе недалеко от торгового судна раздались взрывы. Об этом в соцсети X заявила пресс-служба ВМС Великобритании (UKMTO). Всё случилось примерно в 233 километрах к востоку от города Аден в Йемене.
"Экипаж в безопасности, и судно направляется в следующий порт захода", — указано в публикации.
Представители UKMTO также посоветовали остальным судам не терять бдительность и, если вдруг случится что-то подозрительное, немедленно сообщить об этом в организацию.
Ранее в Красном море затонуло атакованное 12 июня недалеко от портового города Ходейда в Йемене торговое судно. До этого британская компания Ambrey сообщала, что речь идёт о принадлежащем предприятию из Греции грузовом судне Tutor.
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