США объявили о закрытии российских визовых центров накануне Дня памяти и скорби

Вашингтон в очередной раз сделал выпад в сторону Москвы, уведомив сегодня о решении закрыть отделения визового центра РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом сообщил посол России Анатолий Антонов журналистам по завершении мемориальной акции "Свеча памяти", прошедшей в дипмиссии в ознаменование Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечается в РФ 22 июня.

"Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка. Мы будем продолжать работать. Мы не бросим наших соотечественников. Мы бросим все свои силы для того, чтобы обеспечить их необходимым правовым и консульским обеспечением", — сказал Антонов.

Он назвал поступок США мелким, пакостным выпадом в отношении российских дипломатов. Посол уточнил, что Вашингтон отобрал у них карточки освобождения от налога, которые предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну. По его словам, таких проблем в обслуживании соотечественников у американцев в Москве и в России нет. Именно поэтому они по-прежнему держат в замороженном состоянии два своих генеральных консульства, заключил Антонов.