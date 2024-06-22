Травматолог развеяла миф об изношенных суставах у спортсменов и активных людей

Физическая активность не способствует разрушению суставов. Об этом рассказала травматолог-ортопед клиники DocMed Ольга Гаевская изданию "Газета.ru". По словам специалиста, всё обстоит совсем иначе.

"Синовиальная жидкость уменьшает трение между суставными поверхностями и амортизирует их при движении. В состоянии покоя хрящ, как губка, впитывает в себя часть синовиальной жидкости, а затем, во время движения, жидкость снова возвращается в сустав. Таким образом происходят постоянная циркуляция биологически активных молекул и питание суставного хряща", — рассказала специалист.

Исследования не показали, что у спортсменов изнашиваются суставы из-за постоянных тренировок. Однако при избыточном весе трение суставов увеличивается, и это может повредить хрящи. Поэтому нормальный вес поддерживать просто необходимо, констатировала врач.

На здоровье суставов ещё влияет сбалансированное питание. Если в организм попадают все необходимые элементы, то они получают всё то, что поддерживает их состояние. В таком случае даже нет необходимости пить специальные добавки.