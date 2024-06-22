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Россиян призвали не принимать в жару 3 лекарства из-за риска галлюцинаций и комы

Врач Петрова заявила, что антидепрессанты способствуют тепловому удару

22 июня, 11:23
Лекарства влияют на тепловой удар. Обложка © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Лекарства влияют на тепловой удар. Обложка © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Существуют лекарственные препараты, приём которых следует ограничить в жаркое время года или как минимум проявлять бдительность. Об этом рассказала в беседе с 360.ru врач-эндокринолог Наталья Петрова.

Так, тепловому удару могут поспособствовать бета-блокаторы, диуретики или антидепрессанты. Первые, по словам медика, снижают частоту сердечных ударов, что приводит к перегреву организма и нарушает регуляцию температуры тела. Во втором случае, продолжила доктор, речь идёт о мочегонных препаратах, а это чревато чрезмерным выведением из организма электролитов и перегревом тела.

И, наконец, опасно принимать в жару антидепрессанты. Как напомнила Петрова, они напрямую влияют на нервную систему, затормаживая все процессы и снижая активность человека. Как результат — можно просто не среагировать на симптомы теплового удара, что приведёт к обмороку и обезвоживанию. При отсутствии лечения это грозит гипертермией, галлюцинациями, рвотой, судорогами, вплоть до комы.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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