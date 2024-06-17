Врач объяснила москвичам, как не страдать бессонницей в "тропические ночи" Сомнолог Завалко посоветовала не спать под струёй холодного воздуха 17 июня, 14:33 Жара вызывает нарушения сна. Обложка © Freepik.com

На Москву опустились редкие "тропические ночи": средняя ночная температура превышает норму и в этих условиях становится сложнее засыпать. О том, как создать комфортные условия для сна, даже если за окном "московские тропики", Life.ru рассказала невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep Ирина Завалко.

Жара действительно вызывает нарушения сна. Причём не только у людей: опыты на грызунах показывают, что мыши в жару хуже спят, у них более фрагментированный сон, нарушается его структура, уменьшается количество глубокого сна. Хорошо, что к жаре мы адаптируемся. После первых жарких ночей мы начинаем спать лучше. Но адаптация происходит не полностью. Ирина Завалко Невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep

Поэтому летом важно создать комфортные условия для сна. Для этого сомнолог рекомендует поддерживать в спальне комфортную температуру. Однако важно, чтобы не было резкого перепада температуры: включите кондиционер заранее на среднюю температуру, чтобы комната остыла постепенно, и вы не спали прямо под струёй ледяного воздуха. Охладить воздух можно и с помощью вентилятора. Если поставить перед ним ёмкость со льдом, будет ещё прохладнее. Если и такой вариант невозможен, можно временно переместиться на пол, там часто бывает более прохладно.

Не забывайте про питьевой режим в течение дня. Восполнять нужные организму запасы воды желательно не прямо перед сном, чтобы не обеспечить себе ещё одну причину для ночных пробуждений.

Одежда для сна и постельные принадлежности должны быть из натуральных дышащих тканей — лён, хлопок, шёлк. В жару используйте тонкое прохладное одеяло, плед, махровую или обычную простыню.

Напомним, что сейчас в Москве наблюдается довольно редкое явление для первого месяца лета — "тропические ночи". Это когда средняя ночная температура превышает норму. Так, ближайшей ночью в столице ожидается от +17 до +19 градусов.

Авторы Андрей Горяничев