За ночь в Москве и Подмосковье выпало более трети нормы осадков, но это ещё не предел

В Москве и Подмосковье местами выпало более трети от месячной нормы осадков, об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Буквально в 20–30 км юго-западнее от центра столицы — в Новой Москве, на метеостанции Немчиновка — зафиксировано 24 мм, в Подмосковной — 29 мм, что составляет 38% от месячной нормы", — написал синоптик в своём телеграм-канале.

Много дождей было в других районах Подмосковья: в Железнодорожном — 24 мм, в Толстопальцеве и Павловском Посаде — 18 мм, Ново-Иерусалиме — 17 мм, Наро-Фоминске — 14 мм. В столице лило чуть меньше: за ночь на базовой метеостанции ВДНХ выпало 9 мм осадков, столько же — в Бутове, на Балчуге и в Тушине — 3 мм, в Строгине — 1 мм.

При этом, как сообщает Тишковец, в течение дня 17 июня ожидается ещё до 13 мм осадков.