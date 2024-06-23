Психолог назвала две роковые ошибки женщин в романтических отношениях
Психолог Молвинская: Чрезмерная забота и неопределённость портят отношения
Психолог и преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская рассказала, из-за каких женских ошибок распадаются отношения. По мнению специалиста, губительно на романтических союзах сказывается чрезмерная забота со стороны женщин и их неопределённость в своих желаниях. Контроль за партнёром влюблённые девушки усиливают, пытаясь сохранить гармонию.
"Этот феномен часто проявляется в чрезмерной заботе, контроле и опеке, которые не всегда уместны в партнёрских отношениях. Или же занимает роль критикующей, воспитывающей мамы для мужа-"подростка", — объяснила специалист в беседе с "Газетой.ru".
В таких случаях мужчина начинает чувствует себя несамостоятельным. Причиной этой ошибки женщин психолог называет семейные установки и стереотипы о том, что о мужчинах нужно постоянно заботиться, оберегать их.
Второй ошибкой женщин психолог называет неопределённость в желаниях. По её словам, девушки часто могут сами не понимать, чего они хотят от своего партнёра, не могут определиться со своими целями. Это вызывает напряжение в отношениях. Для преодоления этой проблемы нужно провести глубокую работу над собой и разобраться со своими потребностями и планами.
Ранее эксперты выделили семь непростительных ошибок женщин, которые могут стоить им отношений с любимым человеком. К ним специалисты отнесли неправильный выбор момента для спора или выяснения отношений и чрезмерную эмоциональность. А ещё психологи рассказали о пяти ошибках, которые совершают родители в отношениях со своими детьми. Часто они не признают своих осечек в воспитании, а также могут относиться к ребёнку как своему личному проекту, диктуя ему свои правила жизни.
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