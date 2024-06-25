В ЦБ раскрыли, когда в России появится регулирование рынка рассрочки

До конца текущего года в России должно появиться регулирование рынка рассрочки. Об этом корреспондентам газеты "Известия" рассказали в Центробанке РФ.

Там сообщили, что данная инициатива соответствует поручениям президента РФ. Представители регулятора подчеркнули, что необходимо выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, как это было сделано с заёмщиками потребительского кредита. Отсутствие этого механизма повышает риски как для пользователей, так и для финансовой системы в целом.

"Важно устранить арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищён заёмщик, оформивший потребительский кредит", — сообщила пресс-служба ЦБ в ответ на соответствующий запрос журналистов, добавив, что нужно ограничить неконтролируемый рост долговой нагрузки заёмщиков.

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков высказывался по этому поводу на полях Петербургского международного экономического форума, который прошёл в этом году. По словам народного избранника, дискуссии на эту тему продолжаются.

"Полагаю, что осенью мы к этой теме вернёмся. Допускаю, что, может быть, законопроект будет внесён в осеннюю сессию. А дальше будем работать над тем, чтобы его принять", — заявил парламентарий.