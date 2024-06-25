Сын знаменитого боксёра Роя Джонса – младшего покончил с собой в возрасте 32 лет

Сын серебряного призёра Олимпийских игр Роя Джонса – младшего Деандре совершил суицид в 32 года. По словам экс абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлой весовой категории, трагедия произошла в субботу, 22 июня.

"Я так благодарен Богу за то, что он позволил мне прийти домой в пятницу вечером, чтобы провести последнюю ночь в его жизни с ним и семьёй. Многие люди сейчас переживают трудные времена, но ничто не стоит того, чтобы лишить себя жизни", — написал он на своей странице в X.

Убитый горем спортсмен подчеркнул, что именно Бог даёт жизнь и только он должен быть тем, кто её заберёт. Он поблагодарил неравнодушных за поддержку и попросил "уважать частную жизнь семьи".