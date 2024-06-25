Life.ru публикует видео с моментом смертельного пике BMW на парковке в Краснодаре
Момент падения BMW с парковки ТЦ "Галерея" в Краснодаре попал на видео
SHOT публикует видео с моментом падения автомобиля BMW с третьего этажа парковки в ТЦ "Галерея" в Краснодаре, в результате которого погибли три человека. На кадрах видно, что иномарка с большой скоростью едет по парковке, таранит ограждение и вылетает на улицу.
Водитель иномарки мог перепутать педали, в итоге авто рухнуло с 10-метровой высоты.
Момент падения BMW с парковки ТЦ "Галерея" в Краснодаре. Видео © SHOT
Напомним, днём во вторник, 25 июня, в Краснодаре с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре "Галерея" вылетела машина. Внутри была семья из трёх человек: 37-летний мужчина, его супруга и 12-летний ребёнок. Все они погибли.
SHOT