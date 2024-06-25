Life.ru публикует видео с моментом смертельного пике BMW на парковке в Краснодаре

SHOT публикует видео с моментом падения автомобиля BMW с третьего этажа парковки в ТЦ "Галерея" в Краснодаре, в результате которого погибли три человека. На кадрах видно, что иномарка с большой скоростью едет по парковке, таранит ограждение и вылетает на улицу.