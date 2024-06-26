Акулина Гречишница: Чего нельзя делать 26 июня и зачем обязательно есть гречку Праздник Акулины Гречишницы, или Акулины день, отмечается 26 июня. В этот день православные христиане по всему миру собираются в церквях для молитвенного празднования. Какие есть приметы на 26 июня, что нельзя делать в день Акулины Комарницы и при чём тут гречка? 26 июня, 04:00 Акулины день 2024: история православного праздника, традиции и запреты на 26 июня. Обложка © Шедеврум

26 июня отмечается один из православных праздников, когда верующие чтут память мученицы Акулины (Акилины). По преданию, будущая святая родилась в финикийском городе Библ в семье христиан. В 12-летнем возрасте её судьба внезапно приобрела трагичный окрас: кто-то донёс местным властям — тогда правил император Диоклитиан — что Акулина рассказывает детям о некоем распятом Боге. Девочку схватили и пытали, но от веры та не отказалась, из-за чего была казнена.

С тех пор в православной церкви принято 26 июня чтить память Акулины Гречищницы. При чём тут эта крупа, спросите вы. Дело в том, что в этот период времени обычно сеют гречиху. А в день почитания святой Акулины варили гречку и угощали ею нищих и путников. Это не только акт милосердия, но и способ заручиться поддержкой у святой и сберечь урожай. "Уроди вам, православным, гречи без счёту. Без хлеба да без каши ни во что и труды наши", — говорили с благодарностью бедняки. А хозяева отвечали: "Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной".

Как ещё называется православный праздник Акулины Гречишницы: Акулины день, День хвосты вверх, Акулина Комарница, День Александры Дивеевской.

Акулина Гречишница: Чего нельзя делать и что можно

Акулины день 2024: приметы, традиции и запреты на 26 июня. Фото © Wikipedia.org

Православный праздник Акулины Гречишницы (Акулины день) отмечается 26 июня. В этот день не так уж много запретов, но есть некоторые. Соблюдая эти ограничения в день почитания памяти святой, вы показываете своё уважение к традициям и укрепляете веру.

Что нельзя делать 26 июня в День Акулины Гречишницы: Нельзя ссориться и ругаться с близкими и членами семьи.

Запрещается 26 июня ходить в лес — быть беде, если вас покусают насекомые.

В Акулинин день нельзя пить молоко.

Думать о плохом, ворчать, злиться, сквернословить и спорить тоже нельзя.

В День Акулины Гречишницы не стоит жаловаться на проблемы в жизни и тяжёлую судьбу, а то станет всё ещё хуже.

Лучше избежать тяжёлого труда и больше времени посвятить духовности.

А теперь поговорим, что же в День Акулины Гречишницы делать можно — посещение церкви и участие в богослужении являются важной частью праздника. Также стоит 26 июня молиться и размышлять о жизни. Вспоминать решения и поступки, подумать над отношениями и стремлениями и как можно стать лучшей версией себя.

Акулина Гречишница 26 июня: что можно делать. Фото © ТАСС / Антонов Семён

В Акулинин день, 26 июня, стоит воздержаться от пищи животного происхождения и алкоголя. Это поможет сосредоточиться на духовном измерении праздника. Также важно в этот день совершать добрые дела: помогите нуждающимся, сделайте пожертвования в церковь или займитесь другими благотворительными делами.

Важно помнить, что православные праздники — это время для радости, благодарности и духовного роста. Соблюдение традиций и рекомендаций поможет вам насладиться этим особым днём, который в народе называют Акулининым, а церковь чтит память мученицы Акулины Гречишницы.

Авторы Елизавета Терешкова