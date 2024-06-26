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Регион
26 июня, 09:40

В России выросли цены на солнцезащитные кремы

"SHOT Проверка": В России на 14% подорожали солнцезащитные кремы в 2024 году

В России на 14% выросли цены на солнцезащитные кремы. Теперь за одну баночку с SPF (sun protection factor) придётся заплатить в среднем около 800 рублей, сообщает "SHOT Проверка".

Представители АТОЛ рассказали телеграм-каналу, что средняя стоимость солнцезащитного крема в июне составила 788 рублей. Также подорожали кремы для загара, но не так сильно — на 9%. За баночку придётся отдать почти 700 рублей.

В Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) объяснили, что повлияло на рост цен. Во-первых, в 2024 году почти все крупные бренды в целом подняли ценники на свои кремы на 7–10%. Во-вторых, на подорожании сказались курс валют и стоимость логистики. Последнее особенно сильно сказалось на российских производителях, так как сырьё и упаковка закупаются за границей.

В-третьих, фиксируется высокий спрос на эти средства. По словам косметологов, достойные кремы появляются и у российских брендов. Они не уступают распиаренным западным аналогам в эффективности, зато гораздо лояльнее в цене.

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Ранее дерматолог развеяла четыре опасных мифа о солнцезащитных кремах. По словам специалиста, даже с такими средствами слишком долго пробыть на солнце без последствий не получится.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Дарья Нарыкова
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