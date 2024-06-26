В ГД внесён проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма с Россией
Церемония подписания договора о принятии в РФ Крыма и Севастополя, 18 марта 2014 года. Обложка © TACC / Михаил Метцель
В Госдуму внесён проект закона об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
"Документ также устраняет противоречия в датировании исторических событий, которые возникли при переходе с юлианского на григорианский календарь", — говорится в сообщении.
Так, дата Ледового побоища с 18 апреля переносится на 5 апреля, Куликовской битвы — с 21 сентября на 8 сентября. Дата Полтавского сражения с 8 июля заменяется на 10 июля, Бородинской битвы — с 8 сентября на 7 сентября.
Соответствующие изменения уже поддержали Российская академия наук и Российское военно-историческое общество. В пресс-службе партии уточнили, что обновлённые даты уже включены в школьные учебники по истории.
Напомним, Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года — его провели после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов. Запад отказался признавать итоги голосования, однако точку в споре поставил президент Владимир Путин, подчеркнув, что вопрос Крыма закрыт окончательно.