Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 09:32

В ГД внесён проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма с Россией

Церемония подписания договора о принятии в РФ Крыма и Севастополя, 18 марта 2014 года. Обложка © TACC / Михаил Метцель

Церемония подписания договора о принятии в РФ Крыма и Севастополя, 18 марта 2014 года. Обложка © TACC / Михаил Метцель

В Госдуму внесён проект закона об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

"Документ также устраняет противоречия в датировании исторических событий, которые возникли при переходе с юлианского на григорианский календарь", — говорится в сообщении.

Так, дата Ледового побоища с 18 апреля переносится на 5 апреля, Куликовской битвы — с 21 сентября на 8 сентября. Дата Полтавского сражения с 8 июля заменяется на 10 июля, Бородинской битвы — с 8 сентября на 7 сентября.

Соответствующие изменения уже поддержали Российская академия наук и Российское военно-историческое общество. В пресс-службе партии уточнили, что обновлённые даты уже включены в школьные учебники по истории.

Напомним, Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года — его провели после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов. Запад отказался признавать итоги голосования, однако точку в споре поставил президент Владимир Путин, подчеркнув, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Политолог Бобров: У Крыма есть необычайные возможности лишь с Россией
Политолог Бобров: У Крыма есть необычайные возможности лишь с Россией
Наталья Исакова
  • Новости
  • Госдума
  • Единая Россия
  • Политика России
  • Политика
  • Крым, Республика
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров