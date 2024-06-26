В ГД внесён проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма с Россией

В Госдуму внесён проект закона об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

"Документ также устраняет противоречия в датировании исторических событий, которые возникли при переходе с юлианского на григорианский календарь", — говорится в сообщении.

Так, дата Ледового побоища с 18 апреля переносится на 5 апреля, Куликовской битвы — с 21 сентября на 8 сентября. Дата Полтавского сражения с 8 июля заменяется на 10 июля, Бородинской битвы — с 8 сентября на 7 сентября.

Соответствующие изменения уже поддержали Российская академия наук и Российское военно-историческое общество. В пресс-службе партии уточнили, что обновлённые даты уже включены в школьные учебники по истории.