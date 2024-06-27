На следующей неделе курс рубля войдёт в новый диапазон: Сколько будет стоить валюта На следующей неделе изменится амплитуда колебаний курса рубля. Инвесторы могут столкнуться с сюрпризами. Какие события ожидаются на рынке и в каком диапазоне будет колебаться курс рубля? 26 июня, 21:17 Возможны сильные колебания курса доллара. Обложка © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Почему курс доллара начал расти

Сейчас валютный рынок постепенно успокаивается после очень волатильной прошлой недели. Тогда курс валют сначала рухнул на минимумы за 13 месяцев, а потом резко восстановился.Повышенная волатильность курсов может сохраниться и на будущей неделе. Правда, амплитуда колебаний уже вряд ли выйдет за пару процентов от текущих уровней. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

— Фактически участники рынка стремятся к консенсусу. Баланс спроса и предложения валют понемногу возвращается на досанкционные уровни. Биржевая паника сбита, схемы расчётов за импорт постепенно нормализуются, а налоговый период будет завершён уже на днях. Всё это снижает давление на валюты. Но и девальвации рубля не стоит ждать. Нормативы возврата выручки экспортёров по-прежнему высокие, а Центробанк высокими ставками гасит спрос на валюту под импорт. Таким образом, юань может курсировать вокруг 12 рублей, доллар в районе 88, евро — 93. Время от времени возможны прострелы вверх и вниз, — отметил Михаил Зельцер.

Что будет происходить на валютном рынке с 28 июня по 5 июля

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предупредил, что рынок всё ещё приходит в себя после введения западных санкций в отношении Мосбиржи. На неделе с 1 по 5 июля ожидается повышенная волатильность курса рубля из-за адаптации рынка к новым условиям. Внебиржевой рынок непрозрачный, поэтому нет полного понимания, каким образом сейчас выстроены механизмы покупки и продажи валют допущенными к торгам участниками рынка и банками. Неясно и как сказались санкции на импортёрах и экспортёрах.

— 28 июня пройдёт пик налоговых выплат и завершится налоговый период. С июля ожидается сокращение продажи валюты Банком России на эквивалент примерно 3,8 миллиарда рублей в день. Это может негативно сказаться на рубле. Учитывая текущие ценовые уровни, можно предположить, что курс доллара сохранит колебания ниже отметки 90 рублей. Как только она будет пройдена, цена переместится в другой ценовой диапазон — 90,00–92,50 рубля. Поскольку ситуация остаётся нестабильной, возможны резкие колебания курса в обе стороны. Для евро актуальный торговый диапазон между уровнями 95,00 и 99,00, для юаня — 11,50–12,50, — добавил Владислав Антонов.

Чего стоит опасаться на следующей неделе

Экономисты сходятся во мнении, что сейчас возможны заметные колебания курса валют. Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев отметил, что рубль может упасть по многим причинам. Среди них — смягчение требований к продаже валютной выручки экспортёрами, рост закредитованности физических лиц и рост инфляции.

С другой стороны, он отметил и факторы, которые приведут к укреплению курса рубля. Так, положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса России в январе – мае 2024 года составило 38,1 миллиарда долларов, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Нефть марки WTI укрепилась на 6% с начала месяца.

С 7 июня по 5 июля Минфин в рамках бюджетного правила ежедневно покупает валюту на сумму 3,7 миллиарда рублей. В то же время Центробанк самостоятельно продаёт валюту на 11,8 миллиарда рублей в день. Таким образом, чистые продажи валюты до конца июня составляют порядка 8,1 миллиарда рублей в день. С 1 июля эта сумма изменится. Чистые продажи валюты в июне выросли на 30%.

— Следующая неделя обещает быть непредсказуемой для рубля. Глобальная геополитическая ситуация по-прежнему остаётся нестабильной, а на российском рынке есть ряд факторов, которые могут повлиять на курс доллара. Во-первых, цены на нефть и другие углеводороды — главный экспортный товар России — продолжают колебаться. И очередное снижение отрицательно скажется на рубле. Во-вторых, новые санкции, введённые недавно против Мосбиржи, также сказались на волатильности рубля. И, наконец, общая политическая нестабильность при высоком уровне инфляции. В ближайшее время можно ожидать примерно следующих курсов: порядка 88–95 рублей за доллар, около 95 рублей за евро и до 12,3 рубля за юань, — отметил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева