"Их надо валить, отстреливать": Почему режиссёр популярного фильма "ДМБ" Качанов сбежал за границу и как он относится к России Режиссёра культовых картин "ДМБ" и "Даун хаус" Романа Качанова* внесли в список иноагентов. Он без устали льстит Украине, при этом ненавидит всё российское. Где он сейчас и что у него осталось в России? 26 июня, 21:11 Режиссёра культовых картин "ДМБ" и "Даун хаус" Романа Качанова* внесли в список иноагентов. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ints Vikmanis, © Кадр из фильма "ДМБ", режиссёр Роман Качанов*, сценарист Роман Качанов*, Иван Охлобыстин / Kinopoisk

Как Роман Качанов* относится к россиянам и СВО

Когда началась спецоперация, режиссёр Роман Качанов спешно переехал в Ригу и оттуда начал раздавать антироссийские интервью.

— Я на стороне страдающего народа Украины. Потому что мы все в первую очередь люди. И когда люди вынуждены защищаться, ты просто по дефолту оказываешься на их стороне, — заявил Качанов.

Его русофобия с каждым днём становится всё оголтелее.

— Что в РФ протесты не вышли на улицы, виноват конформист Пушкин, — утверждает режиссёр в соцсетях.

— Я чувствую свою вину, — признался он изданию иноагента Гарри Каспарова*.

— Сейчас "русский" — это ругательное слово, — настаивал Качанов* в интервью польскому каналу "Белсат", признанному экстремистским в Белоруссии.

Когда Романа Качанова спросили, почему граждане Украины и России отличаются, он выдал такой пассаж:

— Потому что на Украине была свобода не декларативная, а реальная. Украинцы не так зависят от государства и более интегрированы в Европу. Люди свободно въезжали, выезжали, брали ответственность за собственную жизнь. В то время как отрезание среднего россиянина от самой скромной зарплаты приводит его к параличу и импотенции, — высказался Качанов.

Россияне у него всю жизнь ездили на Украину на заработки, потому что там зарплата больше… в десять раз!

Роман Качанов* врёт, что зарплата на Украине в десять раз больше, чем в России. Видео © ПопКон. Роман Качанов / Youtube

Но Роману Качанову* мало нести околесицу — он кровожаден.

— Они запугивают десятки миллионов детей на Украине и в меньшей степени в России. Их надо валить, отстреливать, — откровенно призывает он к террору в нашей стране.

Иногда в своих постах Роман Качанов* переходит на мову. Ещё он размещает посты, где льёт слёзы по погибшим в боях с Палестиной израильтянам.

Где живёт режиссёр и его семья

57-летний Роман Качанов* говорит, что стал гражданином Израиля и отслужил в ЦАХАЛ ещё в девяностых. Он подчёркивает, что Израиль для него значит больше, чем родная страна. И это всё странно, потому что, эмигрировав из России, он сначала почти на год осел в латвийской Риге.

Но сейчас Качанов* точно в Тель-Авиве, следует из его соцсетей. Там же с ним находятся две дочери от второго брака. При этом вторая супруга (вероятно, уже бывшая) осталась в России и живёт скромно. По крайней мере, последние месяцы она постоянно интересуется в Сети, как получить бесплатно парфюм по акции одной из отечественных сетей косметических магазинов.

Старшая дочь Качанова, 19-летняя Гара, сейчас служит в израильской армии.

— Есть такая профессия — Родину защищать! — гордится ей отец.

Гара Качанова даже выкладывала селфи с винтовкой М-16, что запрещено по уставу ЦАХАЛ, поэтому фото пришлось удалить.

Младшая дочь постит, как катается на яхте в Средиземном море у берегов Тель-Авива.

Роман Качанов горд, что его дочь готова защищать Родину — Израиль. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kachanov.roman

Чем сейчас зарабатывает Качанов

У Романа Качанова две компании в эстонском Таллине: некоммерческая "Ассоциация производителей демократии и антивоенного кино" и коммерческая "6788", занимающаяся музыкально-творческой деятельностью. Их общие обороты — 12 тысяч евро в год.

В эмиграции Роман Качанов создал канал на Youtube. Помимо обличения России он там восхваляет сексуальное воспитание молодёжи в неких развитых странах. Пока что там 107 видео и всего 13 тысяч просмотров в сумме. Реклама ему денег точно не принесёт.

Недавно в украинский и польский прокат вышла снятая на мове короткометражка Качанова "Счастье" про беженцев с Украины. Массовый зритель её не заметил. Вряд ли она вообще окупила свой бюджет в 30 тысяч долларов.

Не снискала славы и его последняя полнометражная лента "Марш утренней зари".

Он начал снимать её до спецоперации на российские деньги с участием наших звёзд, например Гарика Сукачёва. В итоге премьера состоялась в Риге летом 2022 года. Позднее, чтобы насолить продюсерам, Роман Качанов выложил фильм в открытый доступ в Интернет. В России проката не было. Видевшие ленту удивляются, насколько там приукрашены девяностые.

Режиссёр спелся с иноагентом и экстремистом Алексеем Паниным**. Они вместе проводят творческие вечера и пиарят друг друга в соцсетях. После того как Панин опозорился в Прибалтике, сходив в туалет на чей-то газон, они записали совместный ролик под названием "Трезвость — норма жизни". Сейчас эта парочка готовит полный метр с участием покинувших Россию иноагентов.

Куда больше денег режиссёру может приносить сдача в аренду его московской недвижимости.

Панин с Качановым нашли друг друга. Фото © ПопКон. Роман Качанов / Youtube

Что осталось у Романа Качанова в России

До отъезда из России Роман Качанов и его дочери от второго брака пользовались несколькими квартирами и одной дачей. Это апартаменты в знаменитом доме-парусе на Ходынском поле (цена такой недвижимости от 50 млн рублей). На аренде можно заработать от 150 тысяч в месяц. Это просторная двушка в брежневке возле Крылатских холмов (стоимость до 25 млн рублей), сдать её можно за 70 тысяч. Это трёшка в панельке у Строгинского залива за 10 млн рублей. Кажется, именно она (совпадает площадь и этаж) сейчас ищет арендатора на сумму в 50 тысяч рублей. Ещё трёшка в сталинке у парка "Сокольники" за 30 млн рублей, аренда обойдётся в 100 тысяч в месяц. И добротная кирпичная дача в деревне Подушкино на Рублёвке, она недавно была сдана за 100 тысяч рублей.





Представитель золотой молодёжи

Советский Союз режиссёр называет то большой тюрьмой, то огромной страной, которая была "ещё севернее и тупее, чем Корея". Зато он очень любит "волшебные" девяностые, когда, по его словам, "Запад неожиданно принял в себя с очень большим добром государство-изгоя".

Меж тем Роман Качанов купался как сыр в масле с рождения. Дедушка заведовал кафедрой авиастроения во Всесоюзной промакадемии имени Сталина. Отец — известный всему миру мультипликатор, поставивший "Чебурашку" и "Тайну третьей планеты". Мать трудилась инженером-экономистом. Детство прошло в историческом доме на Новой Бауманской улице. Школа, где он учился, располагалась около станции метро "Пушкинская". У семьи была возможность ездить отдыхать в ГДР.

Юный Роман Качанов с отцом. Фото © Телеканал Культура / Youtube

Когда Роману Качанову исполнилось 14 лет, его взял к себе литературным секретарём советский фантаст Кир Булычёв. Через год Качанову позволили стать вольным слушателем Высших режиссёрских курсов при Мосфильме. Потом он легко поступил во ВГИК и уже на втором курсе снял короткометражку. Речь о мультфильме "Чудеса техники", который примечателен лишь тем, что музыку к нему написал уже к тому моменту звёздный композитор Владимир Шаинский.

Однако Роман Качанов всё равно недоволен…

— Свободного пространства для тусовок не было. У родителей некоторых моих товарищей из художественных семей были мастерские. Я же первую свою квартиру снял в 1985 году в конце первого курса, когда получил какой-то небольшой гонорар. Это была маленькая однушечка на Ростовской набережной с видом на Киевский вокзал, — плакался он в глянцевых журналах.

Режиссёр имел в виду жильё в постконструктивистском шедевре Щусева, в Доме архитекторов. Сейчас снять там однушку стоит 120 тыс. рублей.

Дом архитекторов, где Роман Качанов снимал в 18 лет "маленькую однушечку". Фото © Wikipedia / Ludvig 14

Сейчас Роман Качанов заявляет, что не испытывает никаких рефлексий из-за расставания с Москвой, а даже "наоборот — хорошо от неё отдыхает.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. ** Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Почему Качанов ненавидит Россию и её граждан? 0 Возможно, он ненавидел всегда, просто до поры это скрывал Возможно, стал русофобом после переезда в Израиль Я не знаю этого режиссёра и его фильмы, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров