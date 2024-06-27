С 1 июля вступит в силу новый закон о кредитах: Как изменятся суммы и порядок выплат С 1 июля изменится порядок оплаты кредитов. Новшества касаются отказов в выдаче денег, повышения суммы выплат, а также упрощения процесса погашения задолженности. Что нужно учитывать заёмщикам? 27 июня, 09:10 С 1 июля взять кредит станет сложнее. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

С 1 июля вступает в силу закон, который меняет очерёдность погашения кредита, если у заёмщика не хватает денег. Порядок выплаты задолженности станет другим. При просрочке платежа сначала будет погашаться задолженность по процентам, по основному долгу, проценты за текущий период платежей, основной долг за текущий период платежей и только потом — неустойка. Это поможет заёмщику быстрее и легче расплатиться с банком.

— Эта инициатива связана с кратным ростом кредитования в России за последние годы. В такой ситуации регулятор и банки пытаются минимизировать возможные потери от просрочки платежей со стороны клиента. Именно с этим связано изменение порядка распределения платежей и ускорение рассмотрения документов. При этом основную сумму долга кредиторы будут защищать по максимуму, — отметил эксперт "Сравни" Алексей Лоссан.

Банк также может потребовать от заёмщика застраховать заложенное имущество. Если страхование не обязательно, то кредитор должен предложить схожий вариант ипотечного кредитования без страхования. Кроме того, банк обязан выдать ипотеку на тех же условиях, если заёмщик оформил полис самостоятельно у другого страховщика. Раньше такие правила были, но действовали они лишь в отношении потребительского кредита.

Важно отметить, что банк может повысить ставку по ипотеке, если заёмщик не выполнял свои обязанности по страхованию более 30 дней или отказался от договора добровольного страхования в течение 14 дней после его заключения.

С 1 июля перестанет действовать льготная ипотека с господдержкой под 8% годовых. Она была запущена в 2020 году и распространялась на новостройки. При этом до 2030 года сохранит своё действие программа "Семейная ипотека" со ставкой 6%.

Кроме того, сокращается срок рассмотрения обращений финансовыми организациями, в том числе банками, до 15 рабочих дней. Его могут продлить на 10 рабочих дней, но только если потребуется дополнительная информация. При этом ответ должен содержать информацию о результатах всестороннего рассмотрения обращения, иметь обоснования, а также включать ссылки на требования законодательства РФ.

— Новые правила, вступающие в силу с июля, призваны упростить процесс погашения кредитной задолженности и сделать его более справедливым для заёмщиков. Это защищает заёмщиков от неоправданных рисков. Теперь в первую очередь будет погашаться процентная задолженность, что снизит накопленную неустойку и уменьшит финансовую нагрузку на заёмщиков. В целом новые законы имеют шанс стать шагом в направлении улучшения отношений между финансовыми организациями и клиентами, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева