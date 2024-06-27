Таинственный зеркальный обелиск вырос из ниоткуда в ещё одной части Земли

Таинственный объект с зеркальной поверхностью обнаружили местные жители на севере американского штата Колорадо неподалёку от населённого пункта Белвью. Об необычной находке сообщил телеканал KDVR.

"Люди вокруг Передового хребта и за его пределами ищут ответы после того, как таинственный монолит неизвестного происхождения появился без предупреждения на севере Колорадо", — говорится в публикации.

Лори Грейвз, на чьей земле внезапно появился монолит, заявила, что точно не знает, откуда он мог взяться.