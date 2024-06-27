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27 июня, 10:27

Таинственный зеркальный обелиск вырос из ниоткуда в ещё одной части Земли

В американском штате Колорадо возник ещё один загадочный зеркальный монолит

Очередной мистический обелиск появился в штате Колорадо. Фото © X / AF Post

Очередной мистический обелиск появился в штате Колорадо. Фото © X / AF Post

Таинственный объект с зеркальной поверхностью обнаружили местные жители на севере американского штата Колорадо неподалёку от населённого пункта Белвью. Об необычной находке сообщил телеканал KDVR.

"Люди вокруг Передового хребта и за его пределами ищут ответы после того, как таинственный монолит неизвестного происхождения появился без предупреждения на севере Колорадо", — говорится в публикации.

Лори Грейвз, на чьей земле внезапно появился монолит, заявила, что точно не знает, откуда он мог взяться.

"У меня есть идеи на этот счёт, но я почти не хочу портить тайну вокруг него. Я не буду спрашивать людей", — заинтриговала присутствующих американка.

"Взгляните на это": Мистический монолит в горах поставил в тупик полицию Лас-Вегаса
"Взгляните на это": Мистический монолит в горах поставил в тупик полицию Лас-Вегаса

На прошлой неделе в горах штата Невада появился похожий монолит, однако тот скорее напоминал столб серебристого цвета. Многие люди в мире ломают голову над происхождением этих загадочных объектов. Кстати, такие изваяния находили в Канаде, Румынии, Нидерландах, Германии, Боливии, Великобритании и Испании. Впервые такой камень был обнаружен в штате Юта. Внешне он сильно напоминает обелиск из фильма режиссёра Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года", в основу которого легли рассказы писателя Артура Кларка. Однако одна из версий гласит, что появление монолитов является акцией художника. В России такой объект тоже возникал, однако его появлению было найдено разумное объяснение.

Владимир Озеров
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