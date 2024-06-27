Таинственный зеркальный обелиск вырос из ниоткуда в ещё одной части Земли
В американском штате Колорадо возник ещё один загадочный зеркальный монолит
Очередной мистический обелиск появился в штате Колорадо. Фото © X / AF Post
Таинственный объект с зеркальной поверхностью обнаружили местные жители на севере американского штата Колорадо неподалёку от населённого пункта Белвью. Об необычной находке сообщил телеканал KDVR.
"Люди вокруг Передового хребта и за его пределами ищут ответы после того, как таинственный монолит неизвестного происхождения появился без предупреждения на севере Колорадо", — говорится в публикации.
Лори Грейвз, на чьей земле внезапно появился монолит, заявила, что точно не знает, откуда он мог взяться.
"У меня есть идеи на этот счёт, но я почти не хочу портить тайну вокруг него. Я не буду спрашивать людей", — заинтриговала присутствующих американка.
На прошлой неделе в горах штата Невада появился похожий монолит, однако тот скорее напоминал столб серебристого цвета. Многие люди в мире ломают голову над происхождением этих загадочных объектов. Кстати, такие изваяния находили в Канаде, Румынии, Нидерландах, Германии, Боливии, Великобритании и Испании. Впервые такой камень был обнаружен в штате Юта. Внешне он сильно напоминает обелиск из фильма режиссёра Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года", в основу которого легли рассказы писателя Артура Кларка. Однако одна из версий гласит, что появление монолитов является акцией художника. В России такой объект тоже возникал, однако его появлению было найдено разумное объяснение.