Вассерман напомнил Бастрыкину золотое правило нравственности после слов о "госдуре"

Депутат Госдумы и известный интеллектуал Анатолий Вассерман в разговоре с SHOT выразил сожаление, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Госдуму "государственной дурой". Парламентарий напомнил главе СК золотое правило нравственности: поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с вами.

"Никто не может быть безупречен всегда... Так что я могу только сожалеть о том, что уважаемый человек допустил такую резкость в выражениях. Это, конечно, не повод для того, чтобы в чём-то его ограничивать, но это повод напомнить ему, что он должен обращаться с другими так же, как хочет, чтобы другие обращались с ним", — подчеркнул парламентарий.