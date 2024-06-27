Вассерман напомнил Бастрыкину золотое правило нравственности после слов о "госдуре"
Вассерман сожалеет, что Бастрыкин допустил высказывания о "госдуре"
Анатолий Вассерман и Александр Бастрыкин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatoliy_wasserman, © Wikipedia / Администрация Президента России
Депутат Госдумы и известный интеллектуал Анатолий Вассерман в разговоре с SHOT выразил сожаление, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Госдуму "государственной дурой". Парламентарий напомнил главе СК золотое правило нравственности: поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с вами.
"Никто не может быть безупречен всегда... Так что я могу только сожалеть о том, что уважаемый человек допустил такую резкость в выражениях. Это, конечно, не повод для того, чтобы в чём-то его ограничивать, но это повод напомнить ему, что он должен обращаться с другими так же, как хочет, чтобы другие обращались с ним", — подчеркнул парламентарий.
Вассерман напомнил Бастрыкину золотое правило нравственности после слов о "госдуре". Видео © SHOT
Напомним, ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал Госдуму "государственной дурой" из-за промедления с совершенствованием миграционного законодательства. Он вспомнил призыв Генпрокуратуры "больше заботиться о мигрантах" и потребовал у депутатов нижней палаты быть заинтересованными в принятии проектов, соответствующих "напряжённости ситуации". У многих народных избранников такая ремарка вызвала недовольство.