Загадка Стрельца: Неизвестный объект замечен у самого центра Млечного Пути Астрономы перебрали с десяток возможных версий объяснения того, что они видят, и ни одна из них не выглядит убедительной. 6 июля, 21:31 Млечный Путь в небе над пустыней Атакама с обозначенным местоположением галактического центра. Коллаж © Life.ru Фото © ESO / José Francisco Salgado (josefrancisco.org), EHT Collaboration, © "Шедеврум"

На этом снимке самый яркий жёлто-рыжий объект — это центр нашей галактики Млечный Путь. Там находится сверхмассивная чёрная дыра "весом" в четыре миллиона Солнц. Именно вокруг неё вращается вся наша галактическая спираль вместе с Солнечной системой, которая делает один оборот вокруг неё за пару сотен миллионов лет. Поскольку находится она в небе в направлении созвездия Стрельца, то и называется объектом Стрелец А*. До неё 26 тысяч световых лет. То есть свету нужно 26 тысяч лет, чтобы оттуда долететь до нас, и видим мы её такой, какой она была 26 тысяч лет назад. Почему она яркая — это светится притягиваемое ею вещество. В её окрестностях рождается примерно 10% всех звёзд в Галактике, а в Млечном Пути, надо сказать, сотни миллиардов светил. И в основном рождаются они внутри шаровых звёздных скоплений — сферических собраний из тысяч или даже миллионов звёзд.

Неизвестный объект возле центра Млечного Пути. Фото © iopscience.iop.org

Так вот, слева от этой рыжей галактической чёрной дыры на снимке в квадрат выделено увеличенное изображение неизвестно чего, расположенного от неё всего-навсего в нескольких десятках или максимум в 300 световых годах. То есть очень близко. Астрономы говорят, что это нечто находится тоже, по всей видимости, внутри шарового скопления.

Что ещё известно: что это некое очень плотное и притом, что интересно, холодное газопылевое облако. Температуру его оценили всего в 10–50 кельвинов, что в переводе означает что-то около минус 220–260 по Цельсию. Облако имеет массу примерно как 50 Солнц и простирается на примерно 8 тысяч расстояний между Землёй и Солнцем. Напомним, нашу планету и нашу звезду разделяет около 150 миллионов километров и это расстояние принято за единицу измерения расстояний в космосе, оно называется астрономической единицей. Для понимания размеров загадочного объекта: Плутон от Солнца находится в 30–50 астрономических единицах. А тут — 8 тысяч. Тем не менее, по словам астрономов, это довольно-таки компактные размеры для такого тяжеловесного облака. Ещё сообщают, что в нём дует сильный "ветер", то есть вещество движется с большой скоростью. Внимание, вопрос: что там внутри?

Вот, к примеру, очень красивое явление, которое рассматривали как версию: это в созвездии Единорога слились воедино две звезды.

Объект V838 Единорога, который считают результатом слияния звёзд. Фото © Wikipedia / NASA

Но, к сожалению, этот вариант вычеркнули: в наблюдаемом облаке вещества на порядок больше, а в центре никакого объекта не видно. Вообще, если бы внутри произошёл взрыв, были бы признаки ударной волны, а их нет. Если, наоборот, вещество схлопывается, происходит так называемый аккреционный удар, и это ясно по температуре: когда вещество падает на то, что его притянуло, оно нагревается.

Если бы там рождалась звезда, то тоже логично было бы её заметить в центре облака. Допустим, плотная пылевая завеса её полностью загораживает, но она для этого тогда должна быть маленькая и тусклая, а меж тем при таком облаке ей бы надо "весить" раз в десять больше Солнца. И к тому же поблизости никакой звезды тоже нет, а звёзды (тем более в центре галактики) редко загораются по одной, обычно в одних "яслях" их по две-три.

А вот, скажем, ещё одна версия, на которую стоит посмотреть: планетарная туманность. Что это такое — примерно то, что будет с нашим Солнцем через пять миллиардов лет: его ядро израсходует всё своё термоядерное топливо и сожмётся в белого карлика размером примерно с Луну, а оболочка, мантия Солнца, спокойно, без супермощного взрыва сойдёт в окружающее пространство и образует такое великолепное облако. Но дело в том, что для этого звезда "при жизни" должна иметь массу максимум в 8 Солнц.

Планетарная туманность "Кольцо". Фото © science.nasa.gov

Бывает, что газ и пыль исторгаются какой-то гигантской, сверхгигантской звездой, но такие звёзды опять же яркие, а пыль вокруг них горячая.

В нашей Галактике встречаются высокоскоростные компактные облака, и учёные пока не очень понимают, как они образуются: то ли взрывы сверхновых с разных сторон так "подметают" межзвёздное вещество и собирают его в одну кучу, то ли это остатки когда-то "съеденной" Млечным Путём карликовой галактики. Но в любом случае эти облака простираются на много световых лет, то есть они несравнимо больше того, что замечено у центра Галактики.

В общем, чего только не предполагали, думали даже, а вдруг это вообще другая галактика виднеется, но объект по спектру своего света на галактику не похож, да и по общему виду тоже не очень: даже если галактика не спиральная, всё равно хоть какую-то более плотную часть в ней хотелось бы увидеть.

Несколько более обнадёживающей в глазах астрономов выглядит версия, что внутри странного газопылевого скопления находится чёрная дыра так называемой промежуточной массы, то есть не одна схлопнувшаяся звезда и не что-то сверхмассивное, как в центрах галактик, а нечто среднее. По расчётам, для того чтобы вокруг неё скопилось вещества на пятьдесят Солнц, сама чёрная дыра должна "весить" 8–10 тысяч Солнц. Правда, и эта версия тоже не вполне устраивает учёных, потому что облако всё равно выглядит как-то не так, как можно ожидать. В итоге сказали, будут дальше работать с вариантом чёрной дыры и вариантом каких-то необычных звёздных слияний.

Авторы Адель Романенкова