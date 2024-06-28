Как строители-гастарбайтеры в Подмосковье обжились в чужих ипотечных квартирах Подразделение СКР по Подмосковью возбудило уголовное дело об организации незаконной миграции. Как выяснилось, рабочие стройки от группы "Самолёт" уже полгода занимают чужие квартиры, хозяева которых платят ипотеку и коммуналку, но въехать не могут. 27 июня, 21:11 Обложка © ТАСС / ЕА / Валерий Шарифулин, © Shutterstock / FOTODOM / Makeev Petr

Кто живёт в новостройках

Управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) по факту нарушения прав хозяев квартир в одной из местных новостроек.

Речь идёт о ЖК "Горки Парк", который строит компания "Самолёт". Покупатели недвижимости жалуются, что уже около полугода не могут заехать в свои квартиры, потому что в них живут рабочие-мигранты. В это время владельцы жилья выплачивают ипотеку и платят за съёмное жильё в ожидании сдачи своих корпусов.

Несостоявшиеся жильцы говорят, что компания-застройщик несколько раз переносила сроки заселения. При этом рабочие живут прямо в новых квартирах: готовят, принимают пищу, ходят в душ и туалет. В квартирах грязно, стоит запах, а работа при этом почти не двигается.

Покупатели утверждают, что в апреле в ЖК смогли заселиться только пятьсот человек из трёх тысяч — это владельцы квартир первой очереди. Вторая очередь должна была заселиться в конце мая, но сроки сдачи, как выяснилось, в очередной раз перенесли.

— Должны были сдать квартиры до 30.11.2023 г. Ключей до сих пор нет, — пишет в отзывах о "Горки Парк" пользователь Сергей. — Менеджеры кормят завтраками с глупыми отговорками.

— Отличная квартира, только заехать не могу, потому что живут рабочие, — сообщает Даниил.

Строящийся квартал от застройщика ГК "Самолёт". Фото © ТАСС / Валентин Антонов

На жалобы в Госстройнадзор ведомство отвечает, что заселить людей должны до 30 июля. При этом застройщик обещает выдать ключи от квартир до 1 сентября.

Подобная ситуация с "Самолётом" уже не первая: два месяца назад точно так же гастарбайтеров выгоняли из несданных квартир в ЖК "Алхимово", построенного недалеко от подмосковной Щербинки.

В Новой Москве в ЖК бизнес-класса "Новое Внуково" в декабре прошлого года после полугодовой задержки со сдачей дома разъярённые жильцы приехали посмотреть на своё жильё и увидели в нём сразу 10 жильцов. Выяснилось, что таких квартир в жилом комплексе было несколько.

Где ещё живут гастарбайтеры

Во всех случаях после пребывания незваных постояльцев в квартирах требовался масштабный ремонт: жившие в помещениях строители успевали испортить ламинат на полу, обои и сантехнику в санузлах.

Работы по строительству дома на территории жилого комплекса. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Похоже, практику заселения гастарбайтеров в квартиры покупателей практикуют и другие застройщики. В начале месяца с той же ситуацией столкнулись покупатели жилья у компании ПИК в ВАО Москвы.

Семья москвичей ждала свою трёшку с 2021 года, сроки сдачи постоянно переносились. Когда же владельцы приехали посмотреть, на какой стадии находится их жильё, оказалось, что дом уже давно стоит, жилой комплекс благоустроен, а на их площади обустроились строители из азиатских республик.

Проверить законность нахождения в России иностранных специалистов взялось ГСУ СК РФ по г. Москве, а застройщик пообещал сдать квартиру молодой семье в кратчайшие сроки.

В Ленинградской области семья с детьми долгое время не могла въехать в построенную ПИКом квартиру. При этом соседи владельцев уже успели заселиться и хвастались этим в домовом чате. И снова оказалось, что в несданной квартире живут рабочие из Средней Азии.

Почему застройщику выгодно селить мигрантов в чужое жильё

Сейчас на сайтах юридических фирм, оказывающих консультации российским гражданам, всё чаще появляются вопросы, как получить компенсацию от застройщика за испорченные и не сданные вовремя квартиры, в которых жили строители.

Юристы говорят о том, что требовать компенсацию от застройщика можно в том случае, если сдаваемое им жильё не соответствует нормам, прописанным в договоре с покупателем. В том числе и в связи с задержкой выдачи ключей. А, дескать, то, что там, пока жильё не сдано в эксплуатацию, кто-то живёт, это внутреннее дело строительной компании, оно никак не регламентировано в договоре с покупателем.

Новостройка от компании ПИК. Фото © ТАСС / ЕА / Валерий Шарифулин

При этом ряд юристов считают, что заставить застройщиков соблюдать нормы строительства могут в Минстрое — административными методами, например путём различных предписаний.

— Если жильё не сдано в эксплуатацию, жить в нём нельзя никому — ни будущим жильцам, ни строителям, ни кому-либо ещё, — считает адвокат Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Максим Калинов. — Вопросы с нелегальными жильцами легко решаются в рабочем порядке на уровне контролирующих органов, здесь не нужно участие Следственного комитета. Любая созданная профильная комиссия может устранить такого рода нарушения. Складывается впечатление, что это просто никому не нужно: строят и строят, вроде всё нормально.

Более прямолинейно о том, почему мигрантов массово ловят в недостроенном и даже достроенном жилье, говорит глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его мнению, иностранцы, прибывшие на территорию России, обязаны проживать по месту своей временной регистрации. И они, конечно, не могут сделать временную регистрацию в квартире, которая не сдалась.

— Но дело-то в том, что зачастую гастарбайтеры на стройке и застройщик юридически никак не связаны. Их набирают через посредников, — рассказал Life.ru Кабанов. — Налицо экономия застройщиков на жилье для своих работников. Таким образом, на повестке встаёт вопрос тесных взаимосвязей крупных строительных компаний и чиновников. Но надежда на то, что эта ситуация скоро изменится, есть: Госдума уже готовит соответствующий законопроект.

Работы по строительству дома на территории жилого комплекса. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Чем известны группы ПИК и "Самолёт"

Группа "Самолёт" — федеральная proptech-корпорация. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), входит в топ-2 крупнейших строительных компаний с самым большим земельным банком в России — 31,4 млн кв. м. Группа "Самолёт" специализируется на возведении крупных жилых комплексов в Московской области и активно работает на рынке недвижимости с 2012 года. По объёму реализованных жилых объектов данный застройщик занимает второе место в Московском регионе и пятое место в России. Согласно бухгалтерской отчётности за 2023 год, в прошлом году доходы головной компании достигли 27,4 миллиарда рублей.

Группа ПИК — Первая ипотечная компания — специализируется на строительстве и реализации жилья комфорт-класса преимущественно в сегменте индустриального домостроения. С1994 года компания построила более 30 млн квадратов жилья, обеспечив квартирами более двух миллионов человек. Она осуществляет свою деятельность в 16 регионах России — с фокусом на Москву и Московскую область. В 2023 году её выручка составила почти 40 млрд рублей.

Авторы Евгений Кузнецов