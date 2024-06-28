Бывшую преподавательницу МГЮА арестовали по прилёте из-за границы прямо в Домодедово
Бывшая преподавательница МГЮА арестована в Домодедово за особо крупную взятку
Оксана Беляковская. Обложка © МГЮА
Бывшая преподавательница Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Оксана Беляковская арестована за взятку в особо крупном размере. По данным SHOТ, юрист находилась в федеральном розыске.
43-летнюю Беляковскую задержали после возвращения из-за границы прямо в аэропорту Домодедово. Она обвиняется в передаче взятки в особо крупном размере. Бывшему преподавателю вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, за которые грозит до 15 лет колонии. В отношении Беляковской завели два уголовных дела: в декабре 2022-го и в декабре 2023-го. Она была заочно арестована и объявлена в розыск.
Ранее сообщалось, что главу Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ростовской области Андрея Мосиенко задержали по подозрению в даче взятки должностному лицу.