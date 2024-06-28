Бывшую преподавательницу МГЮА арестовали по прилёте из-за границы прямо в Домодедово

43-летнюю Беляковскую задержали после возвращения из-за границы прямо в аэропорту Домодедово. Она обвиняется в передаче взятки в особо крупном размере. Бывшему преподавателю вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, за которые грозит до 15 лет колонии. В отношении Беляковской завели два уголовных дела: в декабре 2022-го и в декабре 2023-го. Она была заочно арестована и объявлена в розыск.