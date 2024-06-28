С 1 июля заметно сократятся продажи валюты: Каким станет курс рубля С 1 июля Центробанк сократит продажи валюты на внутреннем рынке. При этом курс доллара продолжает снижаться. К каким отметкам подойдёт курс рубля в середине лета? 28 июня, 09:09 Курс доллара может снизиться в июле. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Во втором полугодии 2024 года Центробанк сократит продажи иностранной валюты на внутреннем рынке на 30% — до 8,4 миллиарда рублей в день. Для сравнения: в первом полугодии этот показатель составлял 11,8 миллиарда рублей.

— Покупать иностранную валюту ЦБ будет, только если предварительный спрос со стороны Минфина на золотовалютные активы в рамках исполнения бюджетного правила в очередном месячном периоде превысит сумму, на которую ЦБ должен ежедневно продавать инвалюту до конца года (8,4 млрд рублей в день). Естественно, уменьшение предложения валюты со стороны Банка России будет способствовать возвращению курса рубля на более низкие экономически оправданные уровни, комфортные с точки зрения устойчивости доходов госбюджета и экспортёров, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Он добавил, что препятствовать слишком быстрому ослаблению рубля по-прежнему будут жёсткие денежно-кредитные условия, поддерживаемые ЦБ, а также проблемы с импортом, вызванные санкциями и геополитикой. Правда, эти же факторы сдерживают и экспорт, что способно сократить поступление инвалюты в страну.

— С прошлого года регулятор пересматривает раз в полгода параметры зеркалирования операций с валютой, которые Минфин осуществляет в рамках бюджетного правила. Сильного влияния этих операций в июле на курс доллара и евро быть не должно. Тем более что на бирже можно продавать и покупать только юань. В июле ожидаем курс доллара в диапазоне 85–91 рубля, а евро — 90–97, — рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Банк России устанавливает курсы валют исходя в том числе из данных о внебиржевых операциях. Помимо того, значительное влияние на курс рубля оказывают цены на нефть. Повышение цен на нефть и пик налоговых выплат экспортёрами значительно укрепили позиции рубля. Об этом рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— Макроэкономическая ситуация и внебиржевой валютный рынок в России стабильны. Принятое Центробанком решение смотрится сбалансированным и вряд ли повлияет на позиции доллара и евро к рублю. Пока доллар стоит ниже 89 рублей, есть высокая вероятность продолжения его ослабления до 84,5 и даже до отметки 80 в летний период, — добавил Олег Калманович.

Авторы Нина Важдаева