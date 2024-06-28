Что может просить Киев у России, когда начнётся новая большая война, и чем грозят итоги дебатов Байдену: обзор мировых новостей, 27 июня Дональд Трамп победил в дебатах Джо Байдена, что вызвало панику в рядах демократической партии, а сторонники республиканцев продолжают призывать Киев к миру, ведь по Европе бродит призрак большой войны — подробнее в материале Life. 28 июня, 13:11 Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Джо Байден провели дебаты. Обложка © ТАСС / WILL LANZONI

Трамп уже победил Байдена, 28 июня

Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Джо Байден провели дебаты. Бывший и нынешний глава Белого дома обсудили в Атланте экономику, перспективы новой глобальной войны и текущий конфликт на Украине. Не обошлось без взаимных обвинений и напоминаний о возрасте.

Мир движется к новой войне из-за политики Байдена, считает Трамп. Для действующего президента реальной угрозой видятся изменения климата. Здравого в его словах было мало, а всю вину за сегодняшнее состояние дел на Земле он перекладывал на Россию. Даже возможное начало большой войны будет после того, как русская армия войдёт в Киев.

— Что, вы думаете, произойдёт с Польшей, когда он возьмёт Украину, что произойдёт с Белоруссией, что произойдёт с теми странами НАТО? — вопрошал Байден.

За Белоруссию он переживает зря, там всё хорошо, особенно когда агенты, вскормленные на западные деньги, решили ретироваться в Польшу. А вот конфликт на Украине продолжается, и кандидат от республиканцев готов его закончить.

Дональд Трамп, конечно, смотрелся живее своего оппонента. Он напомнил, что регулярно сдаёт тесты на когнитивные способности и даже готов опубликовать результаты. Байдену указали на его возраст, он мог парировать только тем, что когда-то был самым молодым сенатором. Как бы ни пытался кандидат от демократической партии держаться, в конце он сдался, произнеся: "Я спрашиваю у всех зрителей здесь". Проблема в том, что в студии не было зрителей. И это в очередной раз подтвердило вновь сказанный тезис Трампа о том, что Байден — худший президент в истории США. Республиканец отметил, что в случае второго срока Байдена от Штатов ничего не останется. А кто против?

На дебатах Трамп победил. 67% зрителей CNN, рупора Демократической партии, проголосовали в опросе канала за бывшего президента. Американские СМИ через несколько минут после завершения трансляции вышли с заголовками о провале Байдена.

— Демократы в отчаянии от выступления президента Джо Байдена на дебатах в четверг вечером — оно оказалось настолько слабым, что некоторые даже задались вопросом: должен ли он оставаться кандидатом от партии, — пишет CNN.

В Politico также поразмышляли над возможным выходом из гонки действующего президента. В близком окружении хозяина Белого дома считают, что их лидер победил, да вот действия демократов говорят об обратном. Там в поисках замены. Уже даже называют имена потенциальных сменщиков Байдена.

— Один крупный донор от Демократической партии и сторонник Байдена заявил, что президенту пора заканчивать свою предвыборную кампанию. Этот человек назвал вечер Байдена "худшим выступлением в истории" и сказал, что Байден был настолько "плох, что никто не обратит внимания на ложь Трампа", — говорится в статье.

Кто победит на выборах в США, мы узнаем в ноябре, но до этого нас ждёт ещё много событий, связанных с избирательными кампаниями кандидатов.

Киеву предложили мир

Такер Карлсон призвал Киев сесть за стол переговоров. Фото © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert

У тех, кто ещё способен оценивать обстановку объективно, нет сомнений, что Россия выйдет победителем из украинского кризиса. К таким людям можно отнести журналиста Такера Карлсона. На встрече с представителями австралийских СМИ он призвал Киев сесть за стол переговоров.

— Украина не может победить Россию, это невозможно. Максимум для Украины — она может просить о мире. Все это знают, включая Зеленского, который хотел этого с первых дней конфликта, — сказал Карлсон.

Журналист пояснил, что у России больше мобилизационный ресурс. Этот показатель, по его мнению, имеют ключевую роль в сухопутном конфликте. Карлсон отметил, что Украина сейчас разрушена, а президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий иностранным компаниям владеть землёй. Он призвал задуматься над тем, как страна будет выглядеть через 30 лет.

Украина на пороге дефолта

Издание Bloomberg напомнило читателям о наступлении срока, когда Украине придётся возобновить выплату процентов по облигациям частным кредиторам. Сейчас введён мораторий. Соглашения с держателями облигаций пока не достигнуто. Если договорённости не будут достигнуты, то придётся объявить суверенный дефолт. Интересно, что облигациями Украины владеют корпорации Amundi, BlackRock, Pimco, Amia Capital и другие.

— Украина заявила, что наладила контакты и с другими кредиторами. Консенсус будет здесь ключевым фактором, поскольку держатели как минимум двух третей непогашенного долга должны договориться о сделке, которая будет обязательной для исполнения всеми кредиторами, — пишет Bloomberg.

В сложившейся ситуации Украина хочет остаться надежным заёмщиком и деньги не потерять, которые можно было бы использовать для внутренних нужд. Хотя сейчас в Киеве главная нужда — обеспечение жизни Владимира Зеленского и его окружения.

До войны в Европе пара месяцев

Президент Сербии Александр Вучич в беседе со швейцарским Die Weltwoche заявил, что Европа на пороге крупномасштабной войны.

— Мы очень близки к глобальному конфликту. До него осталось не более трёх-четырёх месяцев, если не меньше, — сказал глава сербского государства.

Сербия в этой ситуации постарается сохранить мир. Он напомнил, что его страна потеряла слишком много людей в войнах XX века. Как верно отметил Вучич, он ни с кем не враждует. Возможно, президент балканской республики прав, что большая война не за горами, тем более что в противостоянии России и США повышаются ставки. Глава российского оборонного ведомства поручил Генеральному штабу проработать меры для реагирования на американские выходки над Чёрным морем. Взволнованность вызывают БПЛА, проводящие разведку и корректировку ударов.

— Это свидетельствует о всё большей вовлечённости США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима. Такие полёты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией, — говорится в сообщении Минобороны.

Приведут ли уничтожение разведчиков или другие меры воздействия к горячей фазе отношений между Россией и США — неизвестно, но такое заявление должно точно быть расценено на Западе как предупреждение.

Авторы Даниил Черных