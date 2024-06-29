Россияне назвали доход для хорошей жизни Опрос: Россияне хотят зарабатывать по 70 тысяч рублей на каждого члена семьи 29 июня, 12:37 Россияне хотят зарабатывать по 70 тыс. рублей на каждого члена семьи. Обложка © freepik / jcomp

Чтобы жить хорошо и с комфортом, россиянам нужно в среднем зарабатывать по 70,4 тысячи рублей на каждого члена семьи, в сравнении с прошлым годом сумма увеличилась на 11%. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос НИУ ВШЭ, в котором приняли участие свыше шести тысяч человек из 52 регионов РФ.

По словам авторов исследования, указанный рост предпочтений в доходах существенно превысил темпы инфляции, которая по итогам прошлого года составила 7,42%. При этом ответы граждан сильно разнились в зависимости от региона проживания. Так, в тех субъектах, где потребительская корзина имела большую стоимость, опрашиваемые признавались, что им бы хотелось зарабатывать в два раза больше нынешних доходов.

Чаще всего о высоких доходах мечтают респонденты в возрасте от 35 до 44 лет, мужского пола, проживающие в крупных городах. При этом люди с низким уровнем образования показали завышенные требования к своему доходу, тогда как закончившие вузы более реально оценивали свои ожидания по зарплате.

Ранее сообщалось, что каждый четвёртый россиянин продолжает работать во время отпуска из-за высокой ответственности и чрезмерного объёма задач. Реже всего в отпуск ходят бухгалтеры и сотрудники финансового сектора, а также специалисты по продажам и обслуживанию клиентов. А вот чаще всего отдыхать получается у административного персонала и айтишников.

Авторы Татьяна Миссуми