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1 июля, 04:59

В Приморье следователи обнаружили останки двух исчезнувших жителей

СК РФ: В Приморье нашли останки двух жителей, один из которых исчез в 2023 году

В Приморском крае нашли останки двух жителей Дальнегорска. Как передаёт краевое управление СК РФ в своём телеграм-канале, один из них пропал в конце прошлого года.

Проверка показаний на месте преступления в Дальнегорске, где мужчина убил двоих человек. Видео © Telegram / Следком Приморья

В ведомстве сообщили, что за помощью к правоохранителям обращался мужчина, который сообщил им о пропаже своего 37-летнего сына. В результате выяснилось, что к его исчезновению причастен другой, 38-летний местный житель.

Последний избил пропавшего в декабре 2023 года, а затем избавился от его тела в лесном массиве. Следователи смогли установить местонахождение этих останков.

Впоследствии выяснилось, что обвиняемый в начале июня текущего года также убил во время ссоры свою 55-летнюю сожительницу, а затем расчленил и спрятал части тела в ущелье. Эти останки тоже нашли.

В итоге в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух лиц". В настоящее время он находится под стражей.

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Ранее Life.ru писал, что недавно тела двух 14-летних подростков нашли в Братском водохранилище в Иркутской области. В Следственном комитете РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Обложка ©

Telegram / Следком Приморья

Алексей Соловьёв
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