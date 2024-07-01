В Приморье следователи обнаружили останки двух исчезнувших жителей

В Приморском крае нашли останки двух жителей Дальнегорска. Как передаёт краевое управление СК РФ в своём телеграм-канале, один из них пропал в конце прошлого года.

Проверка показаний на месте преступления в Дальнегорске, где мужчина убил двоих человек. Видео © Telegram / Следком Приморья

В ведомстве сообщили, что за помощью к правоохранителям обращался мужчина, который сообщил им о пропаже своего 37-летнего сына. В результате выяснилось, что к его исчезновению причастен другой, 38-летний местный житель.

Последний избил пропавшего в декабре 2023 года, а затем избавился от его тела в лесном массиве. Следователи смогли установить местонахождение этих останков.

Впоследствии выяснилось, что обвиняемый в начале июня текущего года также убил во время ссоры свою 55-летнюю сожительницу, а затем расчленил и спрятал части тела в ущелье. Эти останки тоже нашли.

В итоге в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух лиц". В настоящее время он находится под стражей.