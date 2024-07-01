В Приморье следователи обнаружили останки двух исчезнувших жителей
СК РФ: В Приморье нашли останки двух жителей, один из которых исчез в 2023 году
В Приморском крае нашли останки двух жителей Дальнегорска. Как передаёт краевое управление СК РФ в своём телеграм-канале, один из них пропал в конце прошлого года.
Проверка показаний на месте преступления в Дальнегорске, где мужчина убил двоих человек. Видео © Telegram / Следком Приморья
В ведомстве сообщили, что за помощью к правоохранителям обращался мужчина, который сообщил им о пропаже своего 37-летнего сына. В результате выяснилось, что к его исчезновению причастен другой, 38-летний местный житель.
Последний избил пропавшего в декабре 2023 года, а затем избавился от его тела в лесном массиве. Следователи смогли установить местонахождение этих останков.
Впоследствии выяснилось, что обвиняемый в начале июня текущего года также убил во время ссоры свою 55-летнюю сожительницу, а затем расчленил и спрятал части тела в ущелье. Эти останки тоже нашли.
В итоге в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух лиц". В настоящее время он находится под стражей.
Ранее Life.ru писал, что недавно тела двух 14-летних подростков нашли в Братском водохранилище в Иркутской области. В Следственном комитете РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Telegram / Следком Приморья