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Регион
1 июля, 11:25

Путин назвал правильным особое внимание к подготовке будущих инженеров

Путин провёл рабочую встречу с Фальковым. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Путин провёл рабочую встречу с Фальковым. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин назвал правильным то, что в стране снова начали прилагать усилия для подготовки будущих инженеров. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.

"Мы в последнее время много — и это правильно — уделяем внимания созданию инженерных школ и подготовке соответствующих кадров", — сказал глава государства.

Фальков в ответ указал, что инициатива стартовала два года назад и сработала на опережение. Так, в июне 2022-го первые 30 инженерных учебных заведений были открыты в 15 регионах. Примечательно, что спрос на них оказался настолько серьёзным, что в прошлом году было отобрано ещё 20 таких площадок подготовки кадров, отметил министр. Он также напомнил, что российский лидер в своё время поставил задачу обновить систему высшего образования. И федеральный проект "Передовые инженерные школы" её как раз реализует.

Напомним, ещё два года назад Путин призвал повышать престиж инженерного дела. Президент тогда отмечал, что обесценивание данной профессии произошло из-за маленьких зарплат, а миф о её низком престиже сохраняется среди людей до сих пор. При этом сегодня развитие отечественной инженерной школы является важнейшим направлением с точки зрения подготовки кадров, добавил глава государства.

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Наталья Исакова
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