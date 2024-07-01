Путин назвал правильным особое внимание к подготовке будущих инженеров
Путин провёл рабочую встречу с Фальковым. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин назвал правильным то, что в стране снова начали прилагать усилия для подготовки будущих инженеров. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.
"Мы в последнее время много — и это правильно — уделяем внимания созданию инженерных школ и подготовке соответствующих кадров", — сказал глава государства.
Фальков в ответ указал, что инициатива стартовала два года назад и сработала на опережение. Так, в июне 2022-го первые 30 инженерных учебных заведений были открыты в 15 регионах. Примечательно, что спрос на них оказался настолько серьёзным, что в прошлом году было отобрано ещё 20 таких площадок подготовки кадров, отметил министр. Он также напомнил, что российский лидер в своё время поставил задачу обновить систему высшего образования. И федеральный проект "Передовые инженерные школы" её как раз реализует.
Напомним, ещё два года назад Путин призвал повышать престиж инженерного дела. Президент тогда отмечал, что обесценивание данной профессии произошло из-за маленьких зарплат, а миф о её низком престиже сохраняется среди людей до сих пор. При этом сегодня развитие отечественной инженерной школы является важнейшим направлением с точки зрения подготовки кадров, добавил глава государства.