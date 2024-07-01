Путин назвал правильным особое внимание к подготовке будущих инженеров

Президент России Владимир Путин назвал правильным то, что в стране снова начали прилагать усилия для подготовки будущих инженеров. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.

"Мы в последнее время много — и это правильно — уделяем внимания созданию инженерных школ и подготовке соответствующих кадров", — сказал глава государства.

Фальков в ответ указал, что инициатива стартовала два года назад и сработала на опережение. Так, в июне 2022-го первые 30 инженерных учебных заведений были открыты в 15 регионах. Примечательно, что спрос на них оказался настолько серьёзным, что в прошлом году было отобрано ещё 20 таких площадок подготовки кадров, отметил министр. Он также напомнил, что российский лидер в своё время поставил задачу обновить систему высшего образования. И федеральный проект "Передовые инженерные школы" её как раз реализует.