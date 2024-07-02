В кабмине утвердили единый образец удостоверения многодетной семьи
Кабмин утвердил единый образец удостоверения многодетной семьи. Соответствующий документ будет оформляться в бумажном, а затем в электронном виде. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства РФ.
"Семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки в своём субъекте и федеральных льгот по всей России, например при посещении культурных или досуговых учреждений", — отметили в кабмине.
Порядок выдачи таких документов будет определён на уровне регионов, а действующие удостоверения многодетных семей будут переоформлены. Для этого не потребуется подача заявления. Уточняется, что Минцифры совместно с Минтрудом и Фондом пенсионного и социального страхования РФ должно до 1 октября обеспечить предоставление через портал госуслуг сведений, подтверждающих статус многодетной семьи.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент Владимир Путин подписал закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Данную программу могут использовать семьи, где третий и последующий ребёнок родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.
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