В кабмине утвердили единый образец удостоверения многодетной семьи

Кабмин утвердил единый образец удостоверения многодетной семьи. Соответствующий документ будет оформляться в бумажном, а затем в электронном виде. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства РФ.

"Семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки в своём субъекте и федеральных льгот по всей России, например при посещении культурных или досуговых учреждений", — отметили в кабмине.

Порядок выдачи таких документов будет определён на уровне регионов, а действующие удостоверения многодетных семей будут переоформлены. Для этого не потребуется подача заявления. Уточняется, что Минцифры совместно с Минтрудом и Фондом пенсионного и социального страхования РФ должно до 1 октября обеспечить предоставление через портал госуслуг сведений, подтверждающих статус многодетной семьи.