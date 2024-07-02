"Совершенно другое существо": Уфолог рассказал, как на самом деле выглядят инопланетяне
Уфолог Симаков: Встреча землян и внеземной жизни могла уже произойти в прошлом
Представления человечества о внешнем виде внеземной жизни могут серьёзно отличаться от реальности. Это значит, что встреча землян с инопланетянами могла уже состояться в прошлом или же произойдёт в самом ближайшем будущем, однако осознать этот факт будет не так уж и просто. Об этом в беседе с РИАМО рассказал доктор биологических наук, профессор, уфолог Юрий Симаков.
"Мы всегда считаем, что если мы с чем-то разумным встретимся, то он будет похож на человека. Почему-то мы такой антропогенный образ придумали. В некоторых случаях у них искажают размеры, увеличивается нос, руки и так далее. Дальше фантазия не заходит. На самом деле это может быть совершенно другое существо", — пояснил специалист.
Эксперт заметил, что человечество могло уже неосознанно столкнуться с обитателями космоса. В качестве примера он привёл исследование бактерий, которые удалось найти на корпусе станций "Венера-9", "Венера-13". Данный факт косвенно подтверждает вероятность внеземной жизни в Солнечной системе.
Уфолог отметил, что человечеству пока сложно исследовать космос из-за слабой и неразвитой техники. Ведь сигналы, которые отправляются с Земли, возможно, услышат лишь спустя десятки, а то и миллионы лет. По его мнению, временные промежутки слишком большие, но к моменту получения ответа человечество уже сделает серьёзный технологический скачок и придумает новые способы связи с другими мирами.
Напомним, что День НЛО и уфолога ежегодно отмечается 2 июля. Праздник посвящён тем, кто изучает необъяснимые явления и ищет доказательства внеземной жизни. Ранее Life.ru рассказывал о четырёх жутких случаях, когда космонавты сталкивались с внеземной жизнью.
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