Врач объяснил, стоит ли паниковать, если ваша моча вдруг поменяла цвет

Изменение цвета мочи может указывать на развитие многих урологических заболеваний. Об этом пациентов предупредил врач-уролог Центра молекулярной диагностики (CMD) Севастопольского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский. Список этих заболеваний очень широк — от мочекаменной болезни и цистита до простатита и инфекций, передающихся половым путём.

"При таких заболеваниях, как цистит, моча меняет цвет на тёмно-жёлтый или становится мутной, при мочекаменной болезни моча тёмная, густая, с примесью крови, то есть имеет красноватый или красный цвет", — приводит слова эксперта Газета.ru.

Кроме того, цвет мочи может меняться на фоне приёма лекарственных средств или при недостаточном употреблении жидкости. В этом случае, утверждает врач, небольшое потемнение цвета мочи можно считать нормой.