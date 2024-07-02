Врач объяснил, стоит ли паниковать, если ваша моча вдруг поменяла цвет
Уролог Белопольский: Изменение цвета мочи характерно для многих заболеваний
Изменение цвета мочи может указывать на развитие многих урологических заболеваний. Об этом пациентов предупредил врач-уролог Центра молекулярной диагностики (CMD) Севастопольского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский. Список этих заболеваний очень широк — от мочекаменной болезни и цистита до простатита и инфекций, передающихся половым путём.
"При таких заболеваниях, как цистит, моча меняет цвет на тёмно-жёлтый или становится мутной, при мочекаменной болезни моча тёмная, густая, с примесью крови, то есть имеет красноватый или красный цвет", — приводит слова эксперта Газета.ru.
Кроме того, цвет мочи может меняться на фоне приёма лекарственных средств или при недостаточном употреблении жидкости. В этом случае, утверждает врач, небольшое потемнение цвета мочи можно считать нормой.
А ранее уролог составил список анализов, которые мужчинам нужно сдавать каждый год. Многие представители сильного пола пренебрегают регулярными визитами к врачу, предпочитая заниматься самолечением и даже терпеть боль. Такой подход в конечном итоге может обернуться лишь возникновением более серьёзных заболеваний и осложнений.
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