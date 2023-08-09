Уролог составил список анализов, которые мужчинам нужно сдавать каждый год

Многие мужчины пренебрегают регулярными визитами к врачу, предпочитая заниматься самолечением и даже терпеть боль. Такой подход в конечном итоге может обернуться лишь возникновением более серьёзных заболеваний и осложнений, считает андролог-уролог сети клиник "Будь здоров" Тембулат Индароков. По словам врача, для недопущения таких неприятностей представителям сильного пола необходимо периодически посещать медицинские кабинеты.

В первую очередь мужчинам показана диспансеризация, которая способна выявить даже скрытые патологии в виде простатита или аденомы простаты. Кроме того, для поддержания здоровья органов мочеполовой системы важно раз в год проходить программу урологического исследования, добавил специалист.

"Она занимает всего около 1,5 часа и включает минимум необходимых обследований и консультаций, например: первичный и повторный приёмы уролога, УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства, УЗИ предстательной железы трансректальное", — пояснил Индароков порталу "Страсти".

Забывать мужчинам не стоит и про консультации с офтальмологом, стоматологом, эндокринологом и кардиологом. Полезным бонусом станет сдача основных и вспомогательных анализов, резюмировал врач.