Названы причины запрета на УЗИ без направления врача

Если разрешить пациентам ходить на УЗИ и к ряду узких специалистов без направления от лечащего врача, то больницы просто не справятся с нагрузкой. Об этом радио "Комсомольская правда" сказал президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, комментируя решение Верховного суда РФ.

"Понятно, что данный закон принят, чтобы все хотелки пациентов держать под контролем, потому что система их выдержать просто не сможет. Но форма получилась очень странная, её надо доработать", — уточнил он.

Саверский считает, что в законе есть противоречия конституционному праву россиянина на доступность медицинской помощи каждому. Получается, если человек должен систематически посещать эндокринолога из-за сахарного диабета, то от него могут постоянно требовать направление от терапевта, привёл пример эксперт.

Он добавил, что частные медицинские учреждения изощряются как могут, чтобы не гонять пациентов каждый раз за новой бумажкой. Иногда на это закрывают глаза, бывает, что автоматически оформляют такое направление при записи к узкому специалисту, продолжил Саверский. По его убеждению, следует доработать положения закона, чтобы как-то разрешить эти моменты.