Можно ли делать УЗИ без направления врача: Верховный суд поставил точку в споре

Верховный суд РФ вынес решение о запрете проведения ультразвукового исследования (УЗИ), если отсутствует направление лечащего врача или другого медицинского специалиста. Об этом говорится на сайте суда.

"Доводы об излишнем обременении обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг на том основании, что оспариваемые правовые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны", — отмечается в документе.

Женщина обратилась в суд, полагая, что её права были нарушены требованиями закона, так как для проведения УЗИ необходимо направление. Она также завила, что врач должен указать в тексте и место проведения процедуры, что, по её мнению, ограничивает конкуренцию в данной сфере.

Министерство здравоохранения выразило в суде своё несогласие с иском, так как действующие нормы закона защищают принципы целесообразности и безопасности УЗИ. Верховный суд поддержал Минздрав, решение вступило в силу.