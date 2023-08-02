Регион

Уведомления отключены

2 августа, 12:22

Россиян заверили, что все виды медицинской помощи останутся бесплатными после 1 сентября

Помощник главы Минздрава Кузнецов опроверг, что некоторые виды медпомощи станут платными

Информация о том, что некоторые виды медицинской помощи станут для россиян платными с 1 сентября, не соответствует действительности. Об этом сообщил в среду помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, абсолютно все виды медпомощи, в том числе экстренная, неотложная или плановая, будут и дальше оказываться бесплатно как в стационаре, так и амбулаторно. Кроме того, за лекарственное обеспечение в стационарах в рамках программы государственных гарантий платить тоже не придётся, заверили в ведомстве.

"Информация о том, что медицинская помощь станет платной, является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта", сказал Кузнецов.

О том, что некоторые виды медицинской помощи с осени станут платными, ранее заявила медицинский адвокат Ирина Гриценко. По её словам, неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги.

В Минздраве озвучили рекомендованные препараты для экстренной контрацепции

В Минздраве озвучили рекомендованные препараты для экстренной контрацепции

Ранее Лайф рассказывал, как донести лекарство от аптеки до дома, чтобы не пострадать от побочек. Качество препаратов, которые долгое время хранились в неподходящих условиях, сильно снижается, а у некоторых людей могут проявиться или усилиться побочные реакции. При этом солнечный свет также влияет на качество медикаментов, поэтому при хранении на подоконнике есть риск побочных реакций.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства столицы

Марина Калегина
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров