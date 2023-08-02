Россиян заверили, что все виды медицинской помощи останутся бесплатными после 1 сентября
Помощник главы Минздрава Кузнецов опроверг, что некоторые виды медпомощи станут платными
Информация о том, что некоторые виды медицинской помощи станут для россиян платными с 1 сентября, не соответствует действительности. Об этом сообщил в среду помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
По его словам, абсолютно все виды медпомощи, в том числе экстренная, неотложная или плановая, будут и дальше оказываться бесплатно как в стационаре, так и амбулаторно. Кроме того, за лекарственное обеспечение в стационарах в рамках программы государственных гарантий платить тоже не придётся, заверили в ведомстве.
"Информация о том, что медицинская помощь станет платной, является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта", — сказал Кузнецов.
О том, что некоторые виды медицинской помощи с осени станут платными, ранее заявила медицинский адвокат Ирина Гриценко. По её словам, неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги.
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Агентство "Москва" / Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства столицы