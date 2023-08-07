Россиянам объяснили, как быть после запрета делать УЗИ без направления врача

В государственных медицинских учреждениях и ранее было практически невозможно сделать ультразвуковое исследование (УЗИ) без направления врача. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя недавнее решение Верховного суда. По его словам, в 99% случаев соответствующую процедуру назначает специалист.

"Формулировка очень странная. УЗИ проводится врачом. Он может назначить УЗИ пациенту, в 99% случаев процедуру назначают специалисты. УЗИ могут провести в рамках диспансеризации, если есть подозрения на какое-то заболевание", — сказал он в беседе с NEWS.ru

Парламентарий считает, что обратившаяся в Верховный суд пациентка сама решила назначить себе УЗИ, в чём ей, разумеется, отказали. В то же время, указал он, в частных медучреждениях пациенту "могут сделать всё, что он захочет". Причём сама по себе процедура УЗИ неопасна, отметил депутат.

Позицию Леонова разделяют и медики. Так, в беседе с РИА "ФедералПресс" врач Татьяна Романенко отметила, что если пациент хочет пройти УЗИ без назначения специалиста, то он может обратиться в платную клинику. Решение же Верховного суда касается только государственных медучреждений. Часто, отметила эксперт, люди прибегают к данному исследованию ради собственного успокоения.

"Если пациент хочет сделать платное УЗИ, то не нужно ему в этом отказывать. Приказ Верховного суда всё-таки касается проведения обследования в рамках обязательного медицинского страхования", — уточнила врач.