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2 июля, 16:16

Вдова челябинского хоккеиста Карпова стала жертвой ОПГ чёрных риелторов

В Челябинске группировка чёрных риелторов обманула вдову погибшего экс-капитана челябинского клуба "Трактор" Валерия Карпова Анну. Об этом инциденте сообщает URA.ru.

"Она переписала на мошенников недвижимость на озере Кисегач под Чебаркулем. В мае этого года она умерла", — сообщил источник.

Известно, что мошенники орудовали с 2019 по 2022 год и успели обмануть 49 человек на общую сумму 76 миллионов рублей. Они подделывали документы и переоформляли собственность на себя. Злоумышленникам предъявлено обвинение по 49 преступлениям.

В Челябинске простились с хоккеистом Валерием Карповым
В Челябинске простились с хоккеистом Валерием Карповым

Валерий Карпов играл за "Трактор" с 1989 по 1994 год и был капитаном команды. Был чемпионом мира 1993 года в составе сборной России. В 2014 году хоккеист упал с лестницы после конфликта в подъезде и скончался в больнице. Ранее Life.ru рассказывал, что вдова Карпова переезжала жить в Сочи, но и там ей не нашлось спокойствия. Она приобрела дом у друга семьи, однако мужчина утверждал, что никаких денег он так и не увидел.

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Life.ru

Николай Рюмин
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