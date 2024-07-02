Вдова челябинского хоккеиста Карпова стала жертвой ОПГ чёрных риелторов

Известно, что мошенники орудовали с 2019 по 2022 год и успели обмануть 49 человек на общую сумму 76 миллионов рублей. Они подделывали документы и переоформляли собственность на себя. Злоумышленникам предъявлено обвинение по 49 преступлениям.

Валерий Карпов играл за "Трактор" с 1989 по 1994 год и был капитаном команды. Был чемпионом мира 1993 года в составе сборной России. В 2014 году хоккеист упал с лестницы после конфликта в подъезде и скончался в больнице. Ранее Life.ru рассказывал, что вдова Карпова переезжала жить в Сочи, но и там ей не нашлось спокойствия. Она приобрела дом у друга семьи, однако мужчина утверждал, что никаких денег он так и не увидел.