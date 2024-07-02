В МГУ зафиксировали случай туберкулёза

В МГУ будет проведено обследование студентов и сотрудников на базе Московского научно-практического центра по борьбе с туберкулёзом Депздрава Москвы. В корпусе вуза, где учился заражённый студент, так же как и по адресу его проживания, была проведена заключительная дезинфекция.