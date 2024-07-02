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2 июля, 18:22

В МГУ зафиксировали случай туберкулёза

Роспотребнадзор начал расследование после выявления случая туберкулёза в МГУ

Случай туберкулёза зафиксирован на факультете фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова. Столичное управление Роспотребнадзора инициировало расследование, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В МГУ будет проведено обследование студентов и сотрудников на базе Московского научно-практического центра по борьбе с туберкулёзом Депздрава Москвы. В корпусе вуза, где учился заражённый студент, так же как и по адресу его проживания, была проведена заключительная дезинфекция.

"Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Туве воспитательница с туберкулёзом скрыла болезнь и заразила детсадовцев. Против женщины возбудили уголовное дело, теперь ей грозит до двух лет колонии.

Новую вакцину от туберкулёза в России испытают на добровольцах в конце 2025 года
Новую вакцину от туберкулёза в России испытают на добровольцах в конце 2025 года
Обложка ©

Unsplash / Vladimir Dementyev

Наталья Исакова
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