В МГУ зафиксировали случай туберкулёза
Роспотребнадзор начал расследование после выявления случая туберкулёза в МГУ
Случай туберкулёза зафиксирован на факультете фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова. Столичное управление Роспотребнадзора инициировало расследование, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В МГУ будет проведено обследование студентов и сотрудников на базе Московского научно-практического центра по борьбе с туберкулёзом Депздрава Москвы. В корпусе вуза, где учился заражённый студент, так же как и по адресу его проживания, была проведена заключительная дезинфекция.
"Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Туве воспитательница с туберкулёзом скрыла болезнь и заразила детсадовцев. Против женщины возбудили уголовное дело, теперь ей грозит до двух лет колонии.
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