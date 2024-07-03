Украинец стал первым осуждённым в России за международный акт терроризма

Павел Запорожец, задержанный за подготовку теракта в Херсоне в День Победы в 2022 году, стал первым гражданином Украины, осуждённым в России по статье о международном акте терроризма. Приговор Южного окружного военного суда вступил в силу, пишет ТАСС.

Обвинение доказало, что Запорожец готовил теракт против мирного населения и российских военных во время проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы в Херсоне в 2022 году. Его завербовало Главное управление разведки Минобороны Незалежной. Украинец был задержан 9 мая с бомбами по пути к месту проведения праздничных мероприятий.