Украинец стал первым осуждённым в России за международный акт терроризма
Суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Павла Запорожца, который собирался совершить теракт в Херсоне 9 Мая. Фото © "Mash на Донбассе"
Павел Запорожец, задержанный за подготовку теракта в Херсоне в День Победы в 2022 году, стал первым гражданином Украины, осуждённым в России по статье о международном акте терроризма. Приговор Южного окружного военного суда вступил в силу, пишет ТАСС.
Обвинение доказало, что Запорожец готовил теракт против мирного населения и российских военных во время проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы в Херсоне в 2022 году. Его завербовало Главное управление разведки Минобороны Незалежной. Украинец был задержан 9 мая с бомбами по пути к месту проведения праздничных мероприятий.