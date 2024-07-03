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3 июля, 05:15

Украинец стал первым осуждённым в России за международный акт терроризма

Суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Павла Запорожца, который собирался совершить теракт в Херсоне 9 Мая. Фото © "Mash на Донбассе"

Суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Павла Запорожца, который собирался совершить теракт в Херсоне 9 Мая. Фото © "Mash на Донбассе"

Павел Запорожец, задержанный за подготовку теракта в Херсоне в День Победы в 2022 году, стал первым гражданином Украины, осуждённым в России по статье о международном акте терроризма. Приговор Южного окружного военного суда вступил в силу, пишет ТАСС.

Обвинение доказало, что Запорожец готовил теракт против мирного населения и российских военных во время проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы в Херсоне в 2022 году. Его завербовало Главное управление разведки Минобороны Незалежной. Украинец был задержан 9 мая с бомбами по пути к месту проведения праздничных мероприятий.

В ноябре 2023 года суд постановил признать виновным Запорожца и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет.

Андрей Бражников
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