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Суд дал 12 лет колонии украинцу, который готовил теракт в Херсоне на 9 мая

30 ноября, 07:50

"Mash на Донбассе"

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Павла Запорожца, который собирался совершить теракт в Херсоне 9 мая.

Суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Павла Запорожца, который собирался совершить теракт в Херсоне 9 мая. Видео © "Mash на Донбассе"

"Суд постановил признать виновным Запорожца и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет", — сказал судья.

Напомним, что в 2022 году его завербовал сотрудник СБУ и поручил устроить взрыв в местах скопления людей в Херсоне на День Победы. За несколько дней до праздника Запорожец получил информацию о тайнике с взрывным устройством. Забрал его, изготовил две бомбы и 9 мая уже шёл их устанавливать. Но правоохранители его задержали.

ФСБ задержала "курьера на велосипеде", который хотел убить военного в Воронеже

ФСБ задержала "курьера на велосипеде", который хотел убить военного в Воронеже

А ранее в Татарстане силовики предотвратили серию готовящихся диверсий, задержав в Казани 30-летнего безработного мужчину, который сотрудничал с террористическим легионом "Свобода России"*.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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