Суд дал 12 лет колонии украинцу, который готовил теракт в Херсоне на 9 мая

Напомним, что в 2022 году его завербовал сотрудник СБУ и поручил устроить взрыв в местах скопления людей в Херсоне на День Победы. За несколько дней до праздника Запорожец получил информацию о тайнике с взрывным устройством. Забрал его, изготовил две бомбы и 9 мая уже шёл их устанавливать. Но правоохранители его задержали.