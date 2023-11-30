Суд дал 12 лет колонии украинцу, который готовил теракт в Херсоне на 9 мая
Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Павла Запорожца, который собирался совершить теракт в Херсоне 9 мая.
Суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Павла Запорожца, который собирался совершить теракт в Херсоне 9 мая. Видео © "Mash на Донбассе"
"Суд постановил признать виновным Запорожца и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет", — сказал судья.
Напомним, что в 2022 году его завербовал сотрудник СБУ и поручил устроить взрыв в местах скопления людей в Херсоне на День Победы. За несколько дней до праздника Запорожец получил информацию о тайнике с взрывным устройством. Забрал его, изготовил две бомбы и 9 мая уже шёл их устанавливать. Но правоохранители его задержали.
А ранее в Татарстане силовики предотвратили серию готовящихся диверсий, задержав в Казани 30-летнего безработного мужчину, который сотрудничал с террористическим легионом "Свобода России"*.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.