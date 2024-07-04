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Валютная петля: Что произойдёт с курсом рубля на следующей неделе

На валютном рынке появляются особые факторы воздействия на курс рубля. Их влияние на доллар может оказаться неожиданным. Что будет с курсом валют на следующей неделе?

3 июля, 21:11
Экономисты рассказали, что будет с курсом рубля на следующей неделе. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Экономисты рассказали, что будет с курсом рубля на следующей неделе. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Анонс основных событий, которые повлияют на валютный рынок

В ближайшую неделю курсы валют будут определяться не столько рыночными событиями, сколько политическими. Так, в Великобритании и Франции проходят парламентские выборы. Правый блок во главе с Марин Ле Пен показывает серьёзные результаты. Однако точный состав парламента будет известен только после второго тура выборов. Пертурбации в зоне ЕС ослабляет евро. По Великобритании открытым остаётся вопрос, насколько подавляющим будет большинство лейбористской партии и окажется ли его достаточно. Так охарактеризовал обстановку на рынках главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— По доллару в пятницу ожидаем очередной публикации сразу нескольких важных отчётов, например "Нонфарм пейролс". Также будут обновлены данные по рынку труда в США. Эти значения во многом повлияют на позиции доллара на мировом рынке на предстоящей неделе, добавил Олег Калманович.

Из событий следующей недели, важных для валютного рынка, можно выделить публикацию 11 июля данных о темпах роста потребительских цен в США (ИПЦ). Если показатель окажется сильно выше или ниже ожиданий, можно ждать бурной реакции глобального доллара (индекса DXY). Это обычно сказывается и на важных для рубля котировках энергоносителей и металлов. На такой момент обратил внимание инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Что произойдёт с курсом рубля на следующей неделе

Несмотря на внебиржевое регулирование валют, на курсах по-прежнему сказываются мировые биржевые котировки. В течение недели ожидается постепенное укрепление рубля до отметки 86,2 за доллар. Такой прогноз сделал Олег Калманович.

— Официальные курсы рубля к доллару и юаню подобрались к 88 и 12,2 соответственно. Евро "присматривается" к отметке 94 и чуть выше. На будущей неделе мы ожидаем снижения курсовой волатильности с постепенным смещением юаня к 12,4, евро — в зону 94–95, доллара — 88–89 рублей. Сдерживающими девальвацию факторами остаются высокие ставки в экономике, а также временные сложности с трансграничными расчётами за поставляемый импорт, возникшие на фоне санкционного давления, рассказал Александр Бахтин.

По его мнению, импортёры в ближайшие недели перенастроят основные схемы проведения расчётов. В результате спрос на валюту постепенно оживится.

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— На курс валют сегодня влияет множество факторов. Некоторые из них могут оказывать непредсказуемые эффекты. Ключевыми являются цены на нефть, суммы налогов с экспортёров, а также общий внешнеторговый баланс и денежно-кредитная политика внутри страны. Снижение цен на углеводороды может привести к ослаблению рубля, а рост — к его укреплению. Не стоит также забывать о влиянии санкций. На мой взгляд, в ближайшее время мы можем увидеть котировки в следующем коридоре: до 90 рублей за доллар, порядка 95–96 рублей за евро и около 12,2 рубля за юань, — отметил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

В среду на внебиржевом рынке рубль продолжал снижаться. Однако по сравнению с предыдущей сессией темпы его понижения сократились. Возвратное движение завершается, рынок приходит в равновесие. Доллар США растёт до 88,33 рубля (+0,56%). Евро укрепляется на 1,54% до 94,91. Объёмы торгов выглядят средними.

— Скорее всего, ещё день-два — и доллар с евро стабилизируются на внебиржевой площадке. Если ситуация останется прежней, то доллар будет балансировать в пределах 88–89 руб., евро — вокруг 95 рублей, рассказал старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Основные события ожидаются на рынках в последнюю неделю июля. Тогда Центробанк примет решение по ключевой ставке. Сейчас курс замрёт на текущих значениях в ожидании конца месяца. Такой прогноз сделал эксперт по финансовым рынкам Николай Салабуто.

— На следующей неделе рубль может находиться под влиянием увеличения Минфином покупок валюты по бюджетному правилу. Оно вырастет в 1,5 раза по сравнению с июнем. Это может влиять на рубль негативно. В то же время сдерживающими падение рубля факторами могут быть обязательная продажа валютной выручки экспортёрами и не слишком высокий спрос населения на валюту, так как процентные ставки по рублёвым вкладам уже очень высоки. Также поддержку рублю могут оказывать высокие цены на нефть. Ожидаем доллар в коридоре 87–90 рублей, а евро — 93–96, экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Российская валюта по итогам первого полугодия укрепилась против доллара, евро и юаня на 5,8%, 7,7% и 7,4% соответственно. Новые границы укрепления рубля 79 за доллар, 85 за евро и 10,85 за юань полностью отыграли фундаментальный позитив (налоговый период и отсутствие спроса на иностранную валюту со стороны импортёров). Теперь рынку нужно время для закрепления курса в новом внебиржевом формате. Ожидаются колебания доллара в пределах 83–89 рублей, евро 89–95 рублей, юаня 11,40–12,40 рубля. Такое мнение высказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекса" Спартак Соболев.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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