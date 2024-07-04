Валютная петля: Что произойдёт с курсом рубля на следующей неделе На валютном рынке появляются особые факторы воздействия на курс рубля. Их влияние на доллар может оказаться неожиданным. Что будет с курсом валют на следующей неделе? 3 июля, 21:11 Экономисты рассказали, что будет с курсом рубля на следующей неделе. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Анонс основных событий, которые повлияют на валютный рынок

В ближайшую неделю курсы валют будут определяться не столько рыночными событиями, сколько политическими. Так, в Великобритании и Франции проходят парламентские выборы. Правый блок во главе с Марин Ле Пен показывает серьёзные результаты. Однако точный состав парламента будет известен только после второго тура выборов. Пертурбации в зоне ЕС ослабляет евро. По Великобритании открытым остаётся вопрос, насколько подавляющим будет большинство лейбористской партии и окажется ли его достаточно. Так охарактеризовал обстановку на рынках главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— По доллару в пятницу ожидаем очередной публикации сразу нескольких важных отчётов, например "Нонфарм пейролс". Также будут обновлены данные по рынку труда в США. Эти значения во многом повлияют на позиции доллара на мировом рынке на предстоящей неделе, — добавил Олег Калманович.

Из событий следующей недели, важных для валютного рынка, можно выделить публикацию 11 июля данных о темпах роста потребительских цен в США (ИПЦ). Если показатель окажется сильно выше или ниже ожиданий, можно ждать бурной реакции глобального доллара (индекса DXY). Это обычно сказывается и на важных для рубля котировках энергоносителей и металлов. На такой момент обратил внимание инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Что произойдёт с курсом рубля на следующей неделе

Несмотря на внебиржевое регулирование валют, на курсах по-прежнему сказываются мировые биржевые котировки. В течение недели ожидается постепенное укрепление рубля до отметки 86,2 за доллар. Такой прогноз сделал Олег Калманович.

— Официальные курсы рубля к доллару и юаню подобрались к 88 и 12,2 соответственно. Евро "присматривается" к отметке 94 и чуть выше. На будущей неделе мы ожидаем снижения курсовой волатильности с постепенным смещением юаня к 12,4, евро — в зону 94–95, доллара — 88–89 рублей. Сдерживающими девальвацию факторами остаются высокие ставки в экономике, а также временные сложности с трансграничными расчётами за поставляемый импорт, возникшие на фоне санкционного давления, — рассказал Александр Бахтин.

По его мнению, импортёры в ближайшие недели перенастроят основные схемы проведения расчётов. В результате спрос на валюту постепенно оживится.

— На курс валют сегодня влияет множество факторов. Некоторые из них могут оказывать непредсказуемые эффекты. Ключевыми являются цены на нефть, суммы налогов с экспортёров, а также общий внешнеторговый баланс и денежно-кредитная политика внутри страны. Снижение цен на углеводороды может привести к ослаблению рубля, а рост — к его укреплению. Не стоит также забывать о влиянии санкций. На мой взгляд, в ближайшее время мы можем увидеть котировки в следующем коридоре: до 90 рублей за доллар, порядка 95–96 рублей за евро и около 12,2 рубля за юань, — отметил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

В среду на внебиржевом рынке рубль продолжал снижаться. Однако по сравнению с предыдущей сессией темпы его понижения сократились. Возвратное движение завершается, рынок приходит в равновесие. Доллар США растёт до 88,33 рубля (+0,56%). Евро укрепляется на 1,54% до 94,91. Объёмы торгов выглядят средними.

— Скорее всего, ещё день-два — и доллар с евро стабилизируются на внебиржевой площадке. Если ситуация останется прежней, то доллар будет балансировать в пределах 88–89 руб., евро — вокруг 95 рублей, — рассказал старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Основные события ожидаются на рынках в последнюю неделю июля. Тогда Центробанк примет решение по ключевой ставке. Сейчас курс замрёт на текущих значениях в ожидании конца месяца. Такой прогноз сделал эксперт по финансовым рынкам Николай Салабуто.

— На следующей неделе рубль может находиться под влиянием увеличения Минфином покупок валюты по бюджетному правилу. Оно вырастет в 1,5 раза по сравнению с июнем. Это может влиять на рубль негативно. В то же время сдерживающими падение рубля факторами могут быть обязательная продажа валютной выручки экспортёрами и не слишком высокий спрос населения на валюту, так как процентные ставки по рублёвым вкладам уже очень высоки. Также поддержку рублю могут оказывать высокие цены на нефть. Ожидаем доллар в коридоре 87–90 рублей, а евро — 93–96, — экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Российская валюта по итогам первого полугодия укрепилась против доллара, евро и юаня на 5,8%, 7,7% и 7,4% соответственно. Новые границы укрепления рубля 79 за доллар, 85 за евро и 10,85 за юань полностью отыграли фундаментальный позитив (налоговый период и отсутствие спроса на иностранную валюту со стороны импортёров). Теперь рынку нужно время для закрепления курса в новом внебиржевом формате. Ожидаются колебания доллара в пределах 83–89 рублей, евро 89–95 рублей, юаня 11,40–12,40 рубля. Такое мнение высказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекса" Спартак Соболев.

Авторы Нина Важдаева