Тайна созвездия Центавра: В космосе наблюдают признаки внеземной цивилизации На загадочной звезде прослеживаются вещества, которые не встречаются ни в земной природе, ни где-либо в космосе, а производятся только искусственно: в ядерных реакторах или при взрывах бомб. 8 июля, 21:39 На загадочной звезде прослеживаются вещества, которые не встречаются ни в земной природе, ни где-либо в космосе. Обложка © Getty Images / Lizenzfrei

Эту странную звезду наблюдают в космосе уже более полувека. Невооружённым глазом она не видна, зато вооружённым прослеживается в созвездии Центавра, где-то в окрестностях ближайших к Солнцу звёзд — тройной системы Альфы Центавра. Только расположена в сто раз дальше — в 410 световых годах от нас. По космическим меркам на самом деле это близко: наша галактика Млечный Путь имеет в диаметре порядка сотни тысяч световых лет.

Звезда по массе приблизительно как наше Солнце или немного тяжелее, а по размеру раза в 2–3 крупнее. Возраст оценивается в полтора миллиарда лет. При такой массе возраст невеликий: звёзды-карлики "живут" и по 10 миллиардов лет.

Так вот, она обращает на себя внимание уже тем, что очень горячая, но при этом почему-то медлительная. На её поверхности около 7–9 тысяч градусов против 5,7 тысячи на поверхности Солнца. Обычно в таких горячих звёздах не происходит того движения вещества, которое порождает магнитное динамо и создаёт магнитное поле. То есть в большинстве случаев магнитного поля у таких звёзд нет. А оно, как объясняют учёные, замедляет вращение звезды вокруг своей оси. Поэтому звезда без магнитного поля должна вращаться очень интенсивно, скажем, как Вега: один оборот за 12,5 часа. Для сравнения: Солнце, у которого есть магнитное поле, оборачивается вокруг оси в среднем за 27 суток.

Созвездие Альфа Центавра. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA images

Меж тем горячая звезда в созвездии Центавра ведёт себя совсем не так, как Вега — она вращается довольно медленно, а значит, у неё есть магнитное поле. Почему медленное вращение примечательно: оно позволяет как следует, в подробностях рассмотреть спектр её света. Дело в том, что каждое вещество, каждый химический элемент отображается на этом спектре по-своему, и по особенностям этой "радуги" можно распознать, какие именно вещества на звезде есть, что она собой представляет химически.

И однажды в 1961 году польско-австралийский астроном Антони Пшибыльский рассмотрел спектр света этой звезды и увидел такое, что с тех пор эту звезду и называют звездой Пшибыльского. Он увидел вещества, о существовании которых земная наука узнала на тот момент, можно сказать, только что и лишь благодаря наступлению эры ядерных технологий.

К примеру, там прослеживается весьма тяжёлый радиоактивный элемент прометий. Полагают, что в земной коре его какое-то мизерное количество есть, но дело в том, что застать его в природе крайне сложно: его самый "живучий" изотоп имеет период полураспада меньше 18 лет, то есть он очень быстро исчезает. Поэтому люди Земли видят его только в своих ядерных реакторах.

Радиоактивный элемент прометий. Фото © Wikipedia / http://theodoregray.com

Или, скажем, возьмём энштейний, который впервые обнаружили в 1950-е в радиоактивных осадках после испытаний американской ядерной бомбы. Период полураспада его самого стабильного изотопа — менее 472 дней, то есть немногим больше года.

Или калифорний, который синтезировали намеренно в Лаборатории радиации Калифорнийского университета (ныне Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли) тоже в середине XX века. Он "полураспадается" самое большее за 900 лет, но по космическим меркам это ведь тоже мгновение. Мы, земляне, используем калифорний в том числе для лучевой терапии раковых опухолей, а получаем путём примерно годовой целенаправленной бомбардировки нейтронами атомов плутония или кюрия. И кроме как в результате своей собственной деятельности мы его никак нигде больше не наблюдаем.

Можно себе представить удивление астронома с польской фамилией, когда он всё это увидел на далёкой звезде. И как такое может быть, выясняется по сей день.

Конечно, ядро звезды — это тоже термоядерный реактор, но в этом реакторе работают очень простые элементы: из атомов наипростейшего водорода (1 протон, 1 электрон) синтезируется чуть более сложный гелий (2 протона, 2 электрона). Никакого калифорния с его 98 протонами, никакого 99-протонного эйнштейния и никаких других подобных многосложных атомных конструкций там не получается.

В принципе, сравнимые по тяжеловесности атомы в космосе образуются. Собственно говоря, в конечном счёте практически вся таблица Менделеева — это таблица продуктов космоса, за исключением как раз элементов, созданных людьми. И, к примеру, золото и платина (79 и 78 протонов соответственно), по мнению астрофизиков, по большей части образуются в момент потрясающего взрыва при слиянии нейтронных звёзд. Кто знает, может быть, при таких взрывах или, скажем, взрывах сверхновых звёзд (когда "перегоревшая" звезда сбрасывает оболочку) возникает и что-нибудь вроде калифорния с эйнштейнием? Но все эти радиоактивные элементы настолько недолговечны, что зафиксировать их практически невозможно. Поэтому, для того чтобы их где-то в космосе наблюдать, и не один раз, а полвека подряд, они должны там образовываться не в результате единичного события, а постоянно.

Учёные подозревали, что у звезды может быть супермощная звезда-компаньон, а именно нейтронная звезда, и она-то и вызывает на напарнице такие фантастические ядерные реакции. Но тогда бы астрономы по движению звезды поняли, что там идёт танец вокруг общего центра масс. А никакого танца не просматривается. На сегодняшний день звезда Пшибыльского считается одиночной.

Звезда Пшибыльского. Фото © Flickr / European Southern Observatory

Есть ещё одна версия о возможном естественном происхождении всех этих продуктов ядерной энергетики, её считают более интересной: что это продукты полураспада такого, к примеру, совсем невероятно сложного элемента, который впервые был получен в Открытом институте ядерных исследований в Дубне и назван в честь физика Георгия Флёрова флеровием. Или такого элемента, который вообще ещё даже не получен и считается гипотетическим — унбинилия. Вообще-то, не только унбинилия в наличии нет, но и неизвестен пока науке такой флеровий, который бы "жил" дольше пары секунд. Но есть гипотеза, что среди всех их мимолётных изотопов может оказаться такое сочетание протонов и нейтронов, которое порождает нечто очень и очень долговечное. И оно всё-таки потихоньку на звезде Пшибыльского распадается, в результате чего разнообразные прометии и калифорнии всё время возникают в качестве обломков. Хорошо, а откуда же берётся сам этот невиданный пока что флеровий-долгожитель или неполученный унбинилий? Подозревают, что всё-таки приносятся взрывами сверхновых.

Но, пока у нас нет "на руках" этих веществ, остаётся в живых версия, о которой не очень говорят вслух: что это, собственно говоря, внеземные ядерные отходы, которые бросаются прямо на звезду. Спрашивается, зачем их так бросать? Во-первых, от себя подальше, а во-вторых, это же лучший способен дать о себе знать: покажи, что у тебя есть вещества искусственного происхождения, и братья по разуму заметят тебя без всяких радиопосланий и прочего. Логику в этом видели в том числе советский астрофизик Иосиф Шкловский и его американский коллега Карл Саган. И даже если по поводу звезды Пшибыльского в итоге железобетонно докажут, что живучий флеровий существует, а никого, кроме нас, во Вселенной не существует, то всё равно интересно смотреть на звёзды в поисках таких химических "маяков".

Авторы Адель Романенкова