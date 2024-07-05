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4 июля, 23:46

Канал "Рен-ТВ" вышел в лидеры по доле телесмотрения в премиальной аудитории

Российский канал "Рен-ТВ" занял одну из лидирующих позиций по доле телесмотрения в премиальной аудитории "Все 14-44". Телевещатель расположился на втором месте в рейтинге с результатом 7,9% среди топ-15 федеральных каналов по итогам первого полугодия 2024 года.

Возглавил список с небольшим отрывом канал СТС (8,1%), а замкнул тройку лидеров ТНТ, в активе которого 7,6%. При этом "Рен-ТВ" не только оказался самым охватным по всей телевизионной аудитории, но и продемонстрировал высочайший прирост доли среди всех российских телеканалов.

За всю историю телеизмерений: "Рен-ТВ" в январе 2023 года добился рекордных показателей
За всю историю телеизмерений: "Рен-ТВ" в январе 2023 года добился рекордных показателей

Ранее "Рен-ТВ" выяснил вкусы своих зрителей от 25 до 54 лет со средним и высоким доходом. Оказалось, что состоятельные россияне чаще отдают предпочтение потребительским, научно-популярным и новостным программам.

Обложка ©

Unsplash / Erik Mclean

Илья Пушкарев
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