Канал "Рен-ТВ" вышел в лидеры по доле телесмотрения в премиальной аудитории
Российский канал "Рен-ТВ" занял одну из лидирующих позиций по доле телесмотрения в премиальной аудитории "Все 14-44". Телевещатель расположился на втором месте в рейтинге с результатом 7,9% среди топ-15 федеральных каналов по итогам первого полугодия 2024 года.
Возглавил список с небольшим отрывом канал СТС (8,1%), а замкнул тройку лидеров ТНТ, в активе которого 7,6%. При этом "Рен-ТВ" не только оказался самым охватным по всей телевизионной аудитории, но и продемонстрировал высочайший прирост доли среди всех российских телеканалов.
Ранее "Рен-ТВ" выяснил вкусы своих зрителей от 25 до 54 лет со средним и высоким доходом. Оказалось, что состоятельные россияне чаще отдают предпочтение потребительским, научно-популярным и новостным программам.
Unsplash / Erik Mclean