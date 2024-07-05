Канал "Рен-ТВ" вышел в лидеры по доле телесмотрения в премиальной аудитории

Российский канал "Рен-ТВ" занял одну из лидирующих позиций по доле телесмотрения в премиальной аудитории "Все 14-44". Телевещатель расположился на втором месте в рейтинге с результатом 7,9% среди топ-15 федеральных каналов по итогам первого полугодия 2024 года.

Возглавил список с небольшим отрывом канал СТС (8,1%), а замкнул тройку лидеров ТНТ, в активе которого 7,6%. При этом "Рен-ТВ" не только оказался самым охватным по всей телевизионной аудитории, но и продемонстрировал высочайший прирост доли среди всех российских телеканалов.