Абитуриенты смогут поступить на целевое обучение через "Госуслуги"

В этом году при подаче документов в институты через "Госуслуги" абитуриенты смогут выбрать целевое обучение, которое подразумевает обучение за счёт компании, а после выпуска — трудоустройство к спонсору. Сервис "Поступи в вуз онлайн" даёт возможность:

подать заявление в 5 вузов, а в каждом из них — на 5 направлений;

приложить к заявлению данные об аттестате, олимпиадах, о положенных льготах и результаты ЕГЭ;

записаться онлайн на внутренние или дополнительные вступительные испытания;

получать в личном кабинете уведомления о датах испытаний и их результатах, а также конкурсные списки;

отправить оригинал аттестата, когда определитесь с выбором вуза.

Если же выпускник поступает в колледж, то есть возможность подать заявление в неограниченное количество образовательных учреждений. Кроме того, к заявлению прикладываются необходимые документы, сообщения о дополнительных вступительных экзаменах и возможном зачислении приходят в личный кабинет. Также сервисом могут пользоваться иностранные абитуриенты, но только если есть учётная запись. Студенты, которые уже учатся могут перевестись на другую форму только подав заявление в бумажном виде.