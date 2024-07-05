Абитуриенты смогут поступить на целевое обучение через "Госуслуги"
В этом году при подаче документов в институты через "Госуслуги" абитуриенты смогут выбрать целевое обучение, которое подразумевает обучение за счёт компании, а после выпуска — трудоустройство к спонсору. Сервис "Поступи в вуз онлайн" даёт возможность:
- подать заявление в 5 вузов, а в каждом из них — на 5 направлений;
- приложить к заявлению данные об аттестате, олимпиадах, о положенных льготах и результаты ЕГЭ;
- записаться онлайн на внутренние или дополнительные вступительные испытания;
- получать в личном кабинете уведомления о датах испытаний и их результатах, а также конкурсные списки;
- отправить оригинал аттестата, когда определитесь с выбором вуза.
Если же выпускник поступает в колледж, то есть возможность подать заявление в неограниченное количество образовательных учреждений. Кроме того, к заявлению прикладываются необходимые документы, сообщения о дополнительных вступительных экзаменах и возможном зачислении приходят в личный кабинет. Также сервисом могут пользоваться иностранные абитуриенты, но только если есть учётная запись. Студенты, которые уже учатся могут перевестись на другую форму только подав заявление в бумажном виде.
Ранее Life.ru рассказывал о том, какой российский вуз стал самым лучшим в этом году. Им оказался Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. На второй строчке находится Московский государственный технический университет им. Баумана (МГТУ). В прошлом году это учебное учреждение располагалось на пятом месте. Третью позицию занял Московский физико-технический институт (МФТИ), который в 2023 году находился на второй строчке.
ТАСС / Сергей Бобылев