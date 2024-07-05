Как 21 год назад Россию потряс теракт на рок-фестивале "Крылья" в Тушине 5 июля 2003 года во время многотысячного опен-эйра на Тушинском аэродроме совершили теракт две террористки-смертницы. От взрыва самодельных бомб погибли 16 человек и ещё 57 получили ранения. Life.ru вспоминает эту трагедию. 5 июля, 13:16 5 июля 2003 года во время многотысячного опен-эйра на Тушинском аэродроме совершили теракт две террористки-смертницы. Обложка © ТАСС / Антон Денисов

Хронология теракта в Тушине

Рок-фестиваль "Крылья" на Тушинском поле распахнул свои двери в десять утра. Концерт открылся выступлением группы "Звери". Ведущими были музыканты Сергей Галанин из "Серьги" и Александр Скляр из "Ва-банка". Среди запланированных хедлайнеров — "Машина времени", Гарик Сукачёв, Zdob si Zdub, 5nizza и другие звёздные исполнители. Народ продолжал идти на мероприятие до середины дня. Чтобы попасть на территорию, нужно было пройти три пункта контроля: билетный, алкогольный и металлоискатель. Перед каждым возникала очередь.

Около 14:30 в толпе перед металлоискателем появляются две террористки: 20-летняя Зулихан Элихаджиева и 26-летняя Зинаида Алиева. За концертом уже наблюдали 40 тысяч зрителей, выступала группа "Король и Шут". Шахидки поняли, что с поясами смертников, которые были нашпигованы шурупами и шариками, через металлоискатель им не пройти. Первой подорвала себя Зулихан. Красивая, эффектная, в лёгкой юбке, но в платке и куртке, несмотря на жару. Так её описывали очевидцы. Она нервничала, говорила с кем-то по телефону. На неё обратил внимание милицейский, взял её под локоть и попытался отвести в сторону. В этот момент прогремел взрыв. Как потом признавали эксперты, пояс шахидки, по сути говоря, дал сбой, сдетонировало максимум 30 из 500 граммов пластида. Террористка погибла от потери крови, милиционер получил неопасные для жизни ранения.

Примерно в 14:50 силовики во избежание паники и сигналов для других бомб заблокировали сотовую связь над Тушинским полем. Ещё через пару минут взорвалась вторая самодельная бомба на Зинаиде Алиевой. Свидетельств, как выглядела эта девушка и как она себя вела, нет. Никто не выжил, кто находился вокруг неё. Погибших и раненых потом подсчитывали всю следующую неделю.

Но находящиеся на концерте ничего пока не знали…

После теракта от власти поступил приказ: продолжать концерт во что бы то ни стало. Фото © YouTube / globoball

— От властей поступил приказ: продолжать концерт во что бы то ни стало. Скрывать произошедшее от гостей до последнего, — рассказывает Life.ru силовик, участвовавший в оцеплении рок-фестиваля. Сейчас все сходятся во мнении, что это было правильно. Паника могла вызвать давку, где пострадали бы ещё сотни людей.

Но артистам о произошедшей трагедии пришлось сообщить. Звёзды тогда показали себя с лучшей стороны. Они сменили репертуар и продолжили выступать, пытаясь не показывать вида. Надрывный Гарик Сукачёв, пронзительная речь Дианы Арбениной, и даже "Машина времени" Макаревича* дважды на бис исполнила песню "Пока горит свеча". Впрочем, публика явно уже что-то чувствовала. Очевидцы вспоминают, как играл мертвенно-бледный Алексей Паперный. Как потом оказалось, в момент теракта у турникетов находились его знакомые, которых разорвало.

СМИ начали освещать теракт в обеденное время. Буквально через полчаса-час сотни родителей пришли и встали вдоль оцепления Тушинского аэродрома в надежде разглядеть в сорокатысячной толпе своих детей.

В 19:00 большая часть людей потянулась к выходу. Одних отводили колоннами до метро. Других развозили на автобусах. В 20:45 концерт закончился, последней выступила группа "Сплин". В 21:30 милиция сняла оцепление, в 23:30 останки погибших повезли в морги. Почти все из них будут похоронены в закрытых гробах.

В ту неделю в Москве был совершён и другой теракт: ночью 10 июля на 1-й Тверской-Ямской улице при разминировании взорвалась сумка шахидки-смертницы Заремы Мужахоевой. Тогда погиб сапёр, сотрудник ФСБ Георгий Трофимов.

Что рассказывают участники трагедии

В 19:00 большая часть людей потянулась к выходу. Одних отводили колоннами до метро. Других развозили на автобусах. Фото © YouTube / globoball

— Гремело почище любого взрыва, поэтому первый и второй хлопки мы приняли за часть звукового ряда или петарду. Вокруг танцуют, радуются. Весело! Сеть перестала работать, решили, что виноват сотовый оператор. Около семи вечера засобирались домой. Выходим — всё оцеплено, перекрыто, милиционеры строят нас и ведут к метро окольными путями. О том, что буквально в сотне метров от нас погибли шестнадцать человек и десятки получили ранения, узнала, только когда приехала домой. Родственники все извелись, — вспоминает одна из участниц событий.

— Отходим от касс, на моих глазах поднялся столб пламени, наверное, этажа до четвёртого в сравнении с домом. Взрывная волна откинула меня назад, но не уронила. По лицу словно ударило горячей мухобойкой. Тот народ, что стоял впереди, щитом защитил меня от осколков. На моей кепке была чужая кровь и какой-то фарш, — рассказывает другой участник.

Очевидцы рассказывали, как раненые отходили в сторону и падали без сил на бордюр. А рядом ничего не подозревающие люди смеялись и отдыхали.

Как расследовали теракт?

Только вечером останки погибших повезли в морги. Почти все из них будут похоронены в закрытых гробах. Фото © ТАСС / Константин Кижель

Российские следователи быстро установили личности террористок-смертниц. Родившаяся в чеченском селе Зулихан Элихаджиева прилетела в Москву из Грузии 4 июля — накануне фестиваля "Крылья". По словам родственников, раньше она жила нормальной жизнью, но потом её похитил боевик по кличке Афган, являвшийся сводным братом по отцу. Есть и другие данные, что девушка влюбилась в него и сама ушла с ним в горы. По некоторым сведениям, Элихаджиева согласилась пойти на смерть вместо своей старшей сводной сестры, которая была на четвёртом месяце беременности.

Про Зинаиду Алиеву известно меньше. Замкнутая и неприметная, идейная ваххабитка и жена чеченского боевика, пара жила в одной из горных баз террористов. Когда супруг погиб, она вызвалась быть смертницей.

Выяснить обстоятельства теракта на "Крыльях" следователям помогла третья смертница с такой же самодельной бомбой — 23-летняя Зарема Мужахоева. 9 июля 2003 года она должна была устроить взрыв в "Мон кафе" на 1-й Тверской-Ямской улице, где часто обедали столичные политики и бизнесмены. Но случилась осечка. Её задержали.

После допроса Мужахоевой выяснилось, что всех трёх смертниц курировали головорезы Шамиля Басаева — террориста номер один на тот момент в РФ. Его ликвидировали наши спецслужбы спустя год.

Авторы Пётр Егоров