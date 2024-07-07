Что известно о генерале Попове, которому предъявлено новое обвинение в служебном подлоге Почему в деле генерала Ивана Попова сумма ущерба уменьшилась с 130 до 105 млн рублей, а личную выгоду генерала следствие оценило в 1 млн рублей. 6 июля, 21:17 Что известно о генерале Попове, которому предъявлено новое обвинение в служебном подлоге. ТАСС / Сергей Савостьянов

Дело генерала Попова

В нашумевшем деле по обвинению экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в мошенничестве на сумму 130 млн рублей появился ещё один состав преступления. В окончательно сформулированной версии обвинения, которое было предъявлено Попову, его обвиняют уже не только в мошенничестве в особо крупном размере по статье 159 УК РФ, но и в служебном подлоге по статье 292 УК РФ.

Генерал Иван Попов, которого ряд военных обозревателей считают спасителем российских войск от разгрома на Запорожском направлении, был арестован 17 июня по подозрению в причастности к хищению в 2023 году 1,7 тыс. тонн металлопроката, закупленного военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции. Этот металлопрокат стоимостью 130 млн рублей предназначался для возведения оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения с частями Вооружённых сил Украины.

Подельниками Попова следствие считает генерал-лейтенанта Олега Цокова, погибшего летом 2023 года и посмертно удостоенного звания Героя России, и некоего бизнесмена Моисеева, чьё имя следствие не называет. Моисеев был арестован в тот же день, что и Попов.

Иван Попов своей вины не признал. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Иван Попов своей вины не признал. На заседании суда, рассматривавшего его ходатайство об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, 7 июня он заявил: "Это крайне неприятная, незаслуженная мера пресечения. Мои заслуги заключаются совсем в другом, а не в том, что следствие считает, что я глупо украл. Я не вылезал из окопов, мне удалось построить устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести Вооружённым силам Украины сокрушительное поражение, которое, возможно, является переломом всей войны".

Служебный подлог

К первоначальному обвинению в мошенничестве следствие добавило генералу Попову обвинение в служебном подлоге, "вследствие чего были нарушены законные права и интересы граждан, а также организаций и интересы общества или государства".

Наказание по статье 159 УК за мошенничество составляет 10 лет лишения свободы, по дополнительно предъявленному Попову обвинению в подлоге по статье 292 УК — четыре года лишения свободы.

Адвокат генерала Сергей Буйновский считает, что предъявление Попову дополнительного обвинения в служебном подлоге связано с тем, что у следствия нет веских доказательств его вины и оно не уверено, что генерал будет признан виновным в мошенничестве. "Моему подзащитному излишне вменён дополнительный признак из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве. Следствие таким образом подстраховалось, чтобы хоть что-то осталось в деле", — заявил он.

Попов просит возбудить дело о госизмене

Между тем после ареста Попова в России Служба безопасности Украины и Харьковская областная прокуратура объявили о возбуждении против него уголовного дела за ведение агрессивной войны и объявили его в розыск.

В связи с этим защита Попова в России обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело о госизмене или шпионаже, поскольку сведения, на которых строится обвинение против Попова на Украине, являются государственной и военной тайной в России.

В СКР на имя Бастрыкина подано заявление с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине. Фото © ТАСС / АР

"Те сведения, которые опубликовала Харьковская областная прокуратура, являются государственной и военной тайной РФ. Мы подали заявление в СКР на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине. Как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж", — заявил адвокат Попова Сергей Буйновский.

Ущерб по делу генерала Попова

Помимо предъявления Попову нового обвинения в служебном подлоге в деле произошли и другие изменения. Так, нанесённый ущерб уменьшился с 130 до 105 миллионов. Это, видимо, произошло в связи с частичным погашением ущерба вторым фигурантом дела — бизнесменом Моисеевым — на 25 млн рублей.

А личную выгоду генерала от многомиллионной аферы следствие оценивает всего в один миллион рублей. Именно такую сумму в 2023 году ему на карту перевёл погибший впоследствии генерал Цоков. "Следствие считает, что до Попова дошёл лишь один миллион рублей, который ему на расчётный счёт перевёл погибший генерал", — рассказал Сергей Буйновский.

Однако Попов и в хищении такой суммы виновным себя не признаёт. По его словам, этот миллион рублей он попросил у Цокова в долг и тот ему его одолжил.

При этом никаких атрибутов роскошной жизни, которые свидетельствовали бы о наличии у генерала Попова каких-то дополнительных доходов, кроме военного денежного довольствия, ни следствию, ни прессе отыскать не удалось. В последние годы генерал проживал в обычной панельной девятиэтажке на улице Качинцев в Волгограде. В Москве занимал квартиру в высотке-новостройке на улице Академика Анохина в столичном районе Тропарёво-Никулино. Там в его распоряжении находилась квартира площадью 81,5 квадратных метра. Возможно, это жильё было служебным.

Машины у Попова тоже были отнюдь не премиум-класса — бюджетный Chevrolet Cruze, а позже паркетник Mitsubishi Outlander.

По словам адвоката, поскольку Попову предъявлено окончательное обвинение, в ближайшее время следствие должно быть завершено и дело передано в суд.

Авторы Владимир Дюжий