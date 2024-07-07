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Что известно о генерале Попове, которому предъявлено новое обвинение в служебном подлоге

Почему в деле генерала Ивана Попова сумма ущерба уменьшилась с 130 до 105 млн рублей, а личную выгоду генерала следствие оценило в 1 млн рублей.

6 июля, 21:17
Что известно о генерале Попове, которому предъявлено новое обвинение в служебном подлоге. ТАСС / Сергей Савостьянов

Что известно о генерале Попове, которому предъявлено новое обвинение в служебном подлоге. ТАСС / Сергей Савостьянов

Дело генерала Попова

В нашумевшем деле по обвинению экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в мошенничестве на сумму 130 млн рублей появился ещё один состав преступления. В окончательно сформулированной версии обвинения, которое было предъявлено Попову, его обвиняют уже не только в мошенничестве в особо крупном размере по статье 159 УК РФ, но и в служебном подлоге по статье 292 УК РФ.

Генерал Иван Попов, которого ряд военных обозревателей считают спасителем российских войск от разгрома на Запорожском направлении, был арестован 17 июня по подозрению в причастности к хищению в 2023 году 1,7 тыс. тонн металлопроката, закупленного военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции. Этот металлопрокат стоимостью 130 млн рублей предназначался для возведения оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения с частями Вооружённых сил Украины.

Подельниками Попова следствие считает генерал-лейтенанта Олега Цокова, погибшего летом 2023 года и посмертно удостоенного звания Героя России, и некоего бизнесмена Моисеева, чьё имя следствие не называет. Моисеев был арестован в тот же день, что и Попов.

Иван Попов своей вины не признал. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Иван Попов своей вины не признал. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Иван Попов своей вины не признал. На заседании суда, рассматривавшего его ходатайство об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, 7 июня он заявил: "Это крайне неприятная, незаслуженная мера пресечения. Мои заслуги заключаются совсем в другом, а не в том, что следствие считает, что я глупо украл. Я не вылезал из окопов, мне удалось построить устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести Вооружённым силам Украины сокрушительное поражение, которое, возможно, является переломом всей войны".

Служебный подлог

К первоначальному обвинению в мошенничестве следствие добавило генералу Попову обвинение в служебном подлоге, "вследствие чего были нарушены законные права и интересы граждан, а также организаций и интересы общества или государства".

Наказание по статье 159 УК за мошенничество составляет 10 лет лишения свободы, по дополнительно предъявленному Попову обвинению в подлоге по статье 292 УК — четыре года лишения свободы.

Адвокат генерала Сергей Буйновский считает, что предъявление Попову дополнительного обвинения в служебном подлоге связано с тем, что у следствия нет веских доказательств его вины и оно не уверено, что генерал будет признан виновным в мошенничестве. "Моему подзащитному излишне вменён дополнительный признак из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве. Следствие таким образом подстраховалось, чтобы хоть что-то осталось в деле", заявил он.

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Попов просит возбудить дело о госизмене

Между тем после ареста Попова в России Служба безопасности Украины и Харьковская областная прокуратура объявили о возбуждении против него уголовного дела за ведение агрессивной войны и объявили его в розыск.

В связи с этим защита Попова в России обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело о госизмене или шпионаже, поскольку сведения, на которых строится обвинение против Попова на Украине, являются государственной и военной тайной в России.

В СКР на имя Бастрыкина подано заявление с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине. Фото © ТАСС / АР

В СКР на имя Бастрыкина подано заявление с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине. Фото © ТАСС / АР

"Те сведения, которые опубликовала Харьковская областная прокуратура, являются государственной и военной тайной РФ. Мы подали заявление в СКР на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине. Как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж", — заявил адвокат Попова Сергей Буйновский.

Ущерб по делу генерала Попова

Помимо предъявления Попову нового обвинения в служебном подлоге в деле произошли и другие изменения. Так, нанесённый ущерб уменьшился с 130 до 105 миллионов. Это, видимо, произошло в связи с частичным погашением ущерба вторым фигурантом дела — бизнесменом Моисеевым — на 25 млн рублей.

А личную выгоду генерала от многомиллионной аферы следствие оценивает всего в один миллион рублей. Именно такую сумму в 2023 году ему на карту перевёл погибший впоследствии генерал Цоков. "Следствие считает, что до Попова дошёл лишь один миллион рублей, который ему на расчётный счёт перевёл погибший генерал", рассказал Сергей Буйновский.

Однако Попов и в хищении такой суммы виновным себя не признаёт. По его словам, этот миллион рублей он попросил у Цокова в долг и тот ему его одолжил.

При этом никаких атрибутов роскошной жизни, которые свидетельствовали бы о наличии у генерала Попова каких-то дополнительных доходов, кроме военного денежного довольствия, ни следствию, ни прессе отыскать не удалось. В последние годы генерал проживал в обычной панельной девятиэтажке на улице Качинцев в Волгограде. В Москве занимал квартиру в высотке-новостройке на улице Академика Анохина в столичном районе Тропарёво-Никулино. Там в его распоряжении находилась квартира площадью 81,5 квадратных метра. Возможно, это жильё было служебным.

Машины у Попова тоже были отнюдь не премиум-класса — бюджетный Chevrolet Cruze, а позже паркетник Mitsubishi Outlander.

По словам адвоката, поскольку Попову предъявлено окончательное обвинение, в ближайшее время следствие должно быть завершено и дело передано в суд.

Железки на 100 млн: Что известно об аресте генерала Минобороны Ивана Попова
Железки на 100 млн: Что известно об аресте генерала Минобороны Ивана Попова
Авторы
Владимир Дюжий
Владимир Дюжий
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